Empieza la vista judicial para valorar la libertad de Dani Alves

La vista en la sección 21 de la Audiencia de Barcelona para valorar la petición de la defensa del futbolista Dani Alves de dejarlo en libertad ha empezado este martes a las 9.20 horas. El requisito habitual para acceder a permisos penitenciarios es haber cumplido una cuarta parte de la condena (Alves ya lo ha hecho contando la etapa de prisión provisional) y que la condena sea firme, y su defensa argumentará que el jugador puede quedar en libertad a pesar de que su sentencia aún no lo es, han explicado fuentes jurídicas. Las mismas fuentes han añadido que la defensa argumentará que Alves puede quedar libre porque se trata de una pena de cuatro años y medio, mucho menor a las que pedían las acusaciones (hasta 12) cuando se le envió a prisión provisional en enero de 2023, y afirma que el jugador no se fugará porque tiene arraigo en Barcelona. Por su parte, la acusación particular que ejerce la denunciante se opondrá a que quede libre porque la sentencia todavía no es firme, ya que está recurrida ante el TSJC y cree que aún hay riesgo de que Alves se fugue, y también argumentará que a pesar de que la condena es de cuatro años y medio tanto ella como Fiscalía reclaman una pena más alta. Otras fuentes jurídicas han explicado que la fiscal también se opondrá a que Alves salga en libertad a la espera de que se resuelvan los recursos a su condena. El tribunal puede optar por resolver la petición este mismo martes o bien comunicarla en los próximos días. A la vista asisten la Fiscalía y las abogados de la acusación y la defensa, mientras que Alves la sigue por videoconferencia desde la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).