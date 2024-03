El PP exigirá a la Oficina de Conflicto de Intereses el expediente de la denuncia a Sánchez por el rescate a Air Europa

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha criticado que el PP aún no haya recibido la notificación del archivo de la denuncia que presentó ante la Oficina de Conflicto de Intereses por el rescate de Air Europa, un día después de que fuera el PSOE el que anunció la decisión "desde la sede de Ferraz en rueda de prensa". Dicho esto, ha adelantado que su partido pedirá la entrega del expediente para ver si "hay algo más que el WhatsApp" del ministro Félix Bolaños "exigiendo que se archivase" este asunto. El PP presentó el pasado jueves una denuncia por vía telemática ante la Oficina de Conflicto de Intereses en la que pedía que se inhabilitase al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "entre 5 y 10 años" por "no abstenerse" en el rescate de Air Europa, una compañía que, según los 'populares', "tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez". Este lunes, la portavoz socialista, Esther Peña, avanzó que la Oficina de Conflictos de Intereses ha archivado esa denuncia del PP durante una comparecencia en la sede del PSOE, en la que acusó Alberto Núñez Feijóo de buscar "introducir más ruido" para tapar el "escándalo" que, a su juicio, "sí se cierne" sobre la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, y su pareja. "ASÍ SE LAS GASTA EL PSOE" En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha señalado que al PP no le "sorprendió" esa decisión de la Oficina de Conflicto de Intereses "teniendo en cuenta que la oficina depende del Ministerio para la Transición Digital y la Función Pública". Así, ha insistido en que ese órgano "depende de Pedro Sánchez" y, por tanto, "fue el PSOE el que anunció la resolución desde la sede de Ferraz en rueda de prensa". "Así se las gasta el PSOE de Pedro Sánchez", ha exclamado, para añadir que "llama la atención además que los argumentos esgrimidos coincidan íntegramente con los utilizados" por el Partido Socialista en un mensaje a los medios. Dicho esto, Tellado ha subrayado que aún no han recibido "la notificación de la Oficina del Conflicto de Intereses" sobre ese archivo. "Pero adelanto que exigiremos la entrega del expediente instruido por la Oficina de Conflictos e Intereses para verificar si en ese expediente hay algo más que el WhatsApp de Bolaños exigiendo que se archivase la cuestión", ha resaltado. SEGUIRÁ PIDIENDO EXPLICACIONES SOBRE GLOBALIA Y LA MUJER DE SÁNCHEZ Además, Tellado ha avanzado que el PP seguirá pidiendo explicaciones en el Congreso sobre Globalia y los vínculos con la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por considerar que es un "caso tremendamente grave". "¿Conocía Pedro Sánchez las reuniones de su esposa con el consejero delegado de Globalia? La respuesta es, desde nuestro punto de vista, que sí. ¿Conocía la existencia de los negocios en los que también participaba el empresario Víctor de Aldama? En nuestra opinión, la respuesta es que sí", ha enfatizado. Es más, se ha mostrado convencido también de que "influyeron las relaciones personales" de la esposa de Sánchez en el rescate de Air Europa. Por todo ello, ha indicado que el PP registró este lunes una nueva batería de preguntas sobre este asunto para "tratar de arrojar luz sobre un asunto que cada día que pasa es más alarmante" y ha recordado que el PP "ha presentado ya 150 iniciativas para que el Gobierno informe al Congreso sobre la trama de corrupción conocida como caso PSOE, antes caso Koldo y caso Ábalos". "Antes o después el Gobierno tendrá que verse obligado a responder y a rendir cuentas ante este Parlamento", ha dicho, para garantizar que el PP "no bajará los brazos" y seguirá pidiendo explicaciones al Gobierno sobre este caso. CRITICA EL "SILENCIO ATRONADOR" Y "TÓXICO" DE ARMENGOL Por otra parte, Tellado ha criticado que Francina Armengol siga siendo presidenta del Congreso tras las informaciones que, según el PP, la vinculan con la presunta trama de compra de mascarillas en la pandemia. Según ha añadido, este lunes conocieron a través de los medios que cuando era presidenta de Baleares "recibió dos informes con quejas sobre la calidad de las mascarillas compradas a la trama del caso Koldo" y su Gobierno "no solo desoyó las advertencias y quejas de los propios sanitarios recogidas en estos escritos, sino que, tres meses después de haber recibido esos informes, emitió un certificado favorable a la empresa proveedora, un salvoconducto, que le permitió lograr nuevos contratos". Tellado ha subrayado que Armengol "no reclamó el dinero hasta tres años después, cuando el cambio de gobierno en las Islas Baleares era inminente". "Las noticias sobre las presuntas irregularidades cometidas por el gobierno de Armengol se amontonan encima de la mesa y la todavía presidenta de esta Cámara sigue sin dar ningún tipo de explicaciones", ha aseverado. En este punto, y tras denunciar que "el silencio de la presidenta del Congreso es atronador y tóxico", ha retado a la presidenta de la Cámara Baja a responder a "preguntas clave" como "qué persona del Ministerio de Transportes le pidió a ella personalmente que contratara con la empresa de la trama?". Tras solicitar de nuevo la dimisión de Armengol, ha indicado que cada día que siga como presidenta del Congreso es "una mancha a la reputación, al prestigio y al decoro" del Congreso. "Y por eso entenderá que los representantes del PP en la Mesa del Congreso no quieren ir con ella de excursión a Cádiz a homenajear a la Constitución a la que desde el Partido Socialista y sus socios se ataca día sí y día también", ha enfatizado. Además, Tellado ha recordado a la presidenta del Congreso en la reunión de la Junta de Portavoces que el Pleno del Congreso aprobó hace una semana una moción, a instancias del Grupo Popular, en la que emplazaba al Gobierno a entregar a la Cámara "el informe de la supuesta auditoría que ha realizado el Ministerio de Transportes" y "toda la documentación tanto del Gobierno como de las diferentes administraciones autonómicas relacionada con la adjudicación de contratos a la trama corrupta del PSOE, así como la documentación, informes y actos de reuniones relacionadas con el rescate a Air Europa y a Plus Ultra". "Queremos saber qué reuniones se mantuvieron, de qué se habló en esas reuniones y quién estaba presente", ha dicho, para subrayar que el PP ha recordado hoy a Armengol que "su obligación como presidenta de la Cámara es exigir al Gobierno "la entrega inmediata de toda esa documentación", después de que haya reconocido que "nada de todo eso se había solicitado por el momento".