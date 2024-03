El PP emplaza a Sánchez a "rectificar" y retirar la ley de amnistía tras el "demoledor" informe de los letrados

El PP ha emplazado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez a "rectificar" y "retirar" la ley de amnistía tras el "demoledor" informe de los letrados del Senado que, a su juicio, "demuestra que cuando los profesionales pueden opinar libremente dicen sin reparos" evidencian que se trata de una norma "revienta los principios de la Constitución". Así se ha pronunciado después de que los letrados del Senado hayan concluido que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional en un informe que critica la tramitación y el fondo de esta norma, a la que denomina como "reforma encubierta de la Constitución". Sin embargo, la Mesa de la Cámara Alta, con mayoría del PP, decidirá tramitarla pese a la insistencia de Vox. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ha resaltado que este "demoledor" informe de los letrados es un "aviso sin precedentes que haría rectificar a cualquier presidente si no estuviese extorsionado por los independentistas". "Es ridículo defender esta ley en contra de la Constitución, pero más aún hacerlo a cambio de nada. Y Sánchez ni siquiera logra sacar con esta humillación los Presupuestos Generales del Estado. Cualquier Gobierno que tuviera algo de dignidad retiraría esta ley de las Cortes porque es la única salida decente", han señalado fuentes del partido. DICE QUE SE SUMA A LA OPINIÓN DE OTROS EXPERTOS DEL DERECHO Según el PP, este informe se suma a la opinión del CGPJ, a la de numerosas asociaciones judiciales, exmagistrados del TC y a la de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso. A su entender, "demuestra que cuando los profesionales pueden opinar libremente dicen sin reparos lo que sostiene el PP hace meses: la ley de amnistía revienta los principios de la Constitución", han agregado las mismas fuentes. El PP considera que "por un lado está la legalidad y por otro Pedro Sánchez". "Este revés precederá a otros y el Partido Popular estará al lado de la mayoría social que se opone a una norma que dinamita la primacía de la propia Carta Magna", han pronosticado las citadas fuentes. Los 'populares' se han mostrado convencido de que "la mayoría absoluta del PP en el Senado devolverá esta norma" (Cámara en la que tienen mayoría absoluta) y ha añadido que el Congreso "debería hacer lo mismo, porque no la avala ningún letrado que no se someta a las necesidades políticas de Pedro Sánchez". Según el PP, los expertos abundan "en los problemas jurídicos de la amnistía que el Gobierno fabrica para los independentistas, pasando por encima de los principios, valores y derechos fundamentales de la Constitución", han subrayado fuentes de la formación. Por todo ello, y como ya anunció Feijóo en su día, "el PP recurrirá al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a todo estamento o institución en el que se pueda frenar esta ley de impunidad", han concluido las citadas fuentes.