El Govern rechaza el informe de la Eurocámara sobre la inmersión lingüistica: no lo conseguirán

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha rechazado el informe elaborado por el Parlamento Europeo que reclama a la Comisión Europa que actúe para garantizar un porcentaje mínimo de aprendizaje de la lengua castellana en la escuela de Cataluña, mientras que ha acusado al PP de destinar recursos públicos a favorecerse a sí mismo. "Hemos visto el punto y final de un informe y una misión que no debería haber existido. Fue promovida por el PP español, que lo único que ha hecho es gastar recursos públicos de la Eurocámara por unos intereses partidistas y particular para favorecerse ellos mismos", ha sostenido en rueda de prensa posterior al Consell Executiu. Plaja ha asegurado que los 'populares' buscan eliminar el modelo de inmersión lingüistica de Cataluña, y ha vaticinado que "no lo conseguirán". Así ha enfatizado que no lo han logrado "por las urnas" ni en ninguna votación parlamentaria en Cataluña. La portavoz de la Generalitat ha exigido responsabilidades a la presidenta del Comité de Peticiones de la Eurocámara, Dolors Montserrat, por "un uso fraudulento de los recursos europeos", algo que considera que también reclaman eurodiputados de diferentes colores políticos. En su opinión, el sistema educativo catalán y su modelo lingüístico es "uno de los puntales" de la cohesión social de Cataluña y uno de los principales objetivos de batalla de los sectores de la derecha, ha asegurado.