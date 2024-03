El Govern catalán propone recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña y espera doblar los ingresos

La consellera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, ha explicado que la propuesta de financiación singular para Cataluña incluye que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos que se pagan en la comunidad autónoma, con un mecanismo de solidaridad interterritorial. Lo ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, junto a la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la que ha añadido que la propuesta prevé una transferencia al Estado por los servicios que presta en Cataluña y un fondo de reequilibrio territorial. De esta forma, el Govern pasaría de recaudar el 9% de los impuestos a la totalidad, lo que calcula que representa unos ingresos potenciales de 52.000 millones de euros anuales, el doble que con el modelo de financiación actual. Mas ha explicado que se basa en un modelo de soberanía fiscal "plena", lo que implica que la Generalitat gestione y recaude todos los impuestos, incluidos el IVA, el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y los impuestos especiales. "Es un cambio de paradigma, hasta aquí hemos llegado", ha añadido la consellera, que ha dicho, textualmente, que se trata de un giro de 180 grados para dejar atrás décadas de injusticia. Ha explicado que este nuevo modelo permitiría que la Generalitat "fuese la responsable directa" del gasto y de los ingresos públicos ante la sociedad catalana, y que es un modelo comparable con los de países federales. Plaja ha explicado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, presentará la propuesta en Madrid este miércoles en el marco de los Desayunos Informativos de Europa Press. CONSTITUCIONAL Mas ha asegurado que esta propuesta es "compatible con el Estatut d'Autonomia, la Constitución y el derecho comunitario" y que incluye un análisis jurídico elaborado por el Institut d'Estudis d'Autogovern. Este análisis "concluye que el marco constitucional lo permite" y establece las modificaciones normativas que serían necesarias para implementarlo. Señala que la propuesta no contraviene el principio de solidaridad y que la Constitución no exige que el sistema de financiación autonómica deba ser igual para todas las comunidades autónomas. CONSENSO Mas ha explicado que este martes enviarán la propuesta al resto de partidos catalanes, a los agentes económicos y sociales, y al Gobierno, y se ha mostrado confiada en que es una propuesta de consenso: "Si hay alguna formación política que no crea razonable este modelo, que los explique". "El objetivo es poner luz al respecto de que los elementos del actual modelo de financiación son deficientes y son una anomalía", ha dicho la consellera. Ha justificado que en la propuesta no aparezcan datos sobre la transferencia al Estado por los servicios que presta en Cataluña ni el fondo de reequilibrio territorial al ser un "elemento de negociación política" y ha dicho que no se puede iniciar una discusión mostrando las cartas o con cifras que la condicionen. La consellera ha negado la posibilidad de que esta negociación se pueda dar en un marco multilateral con otras comunidades autónomas, y ha aceptado que la propuesta se pueda aplicar de forma gradual. En todo caso, Mas ha asegurado que "hay un consenso amplio en la sociedad catalana" y que es necesario que este consenso fuerce un cambio estructural del modelo de financiación y no uno cosmético.