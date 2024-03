Dioni Villalba asemeja el golpe sufrido con un "KO de Topuria"

Málaga, 19 mar (EFE).- El jugador del Málaga Dioni Villalba, que sufrió un traumatismo en la cara durante el pasado domingo en el partido de la Primera RFEF disputado ante el Intercity en el estadio de La Rosaleda (1-0), por el que tuvo que ser evacuado en ambulancia a un hospital, comentó este martes que el golpe fue "un KO de Topuria", en referencia al luchador español recientemente proclamado campeón mundial de UFC.

"Gracias a Dios está todo bien y ahora a recuperarse", señaló Dioni, quien en el minuto 50 del encuentro chocó en un salto con un contrario y cayó fulminado, por lo que tuvieron que entrar las asistencias para estabilizarle antes de ser trasladado al centro sanitario, donde le efectuaron numerosas pruebas hasta que, a última hora del domingo, fue dado de alta para que reposara en su domicilio.

El delantero se personó este martes en La Rosaleda, aunque por el protocolo médico no puede entrenarse por lo menos durante una semana y, por consiguiente, será baja para el encuentro del sábado ante el Algeciras.

"Este partido de Algeciras tiene pinta de que me lo voy a perder, aunque yo quiera jugar, pero todo el mundo dice que no, es lo que hay. A ver cuántos días estoy fuera", dijo Dioni a los periodistas, ante los que quiso "darle muchas gracias a la gente".

"He visto vídeos que me han enviado compañeros, amigos y familia, y doy las gracias a la afición por esos mensajes y cánticos durante el partido. Al principio estaba preocupado por la gente, porque no me enteré de nada en el momento", relató.

"Recuerdo cuando me enviaron el vídeo de la jugada cuál era, pero cuando caigo no recuerdo a la Cruz Roja y al doctor. Recuerdo tomar un poco de consciencia ya en la ambulancia. He ido recobrando las imágenes y me acuerdo del partido perfectamente", añadió.

"Mi mujer, mi niña, mi madre, mis hermanas, la gente en la grada que no sabe qué está pasando se llevaron el mal rato porque al final yo no me enteré de nada. Tomé consciencia cuando estaba en la ambulancia. Fue un mal rato para la gente de fuera", insistió. EFE

1010016

jrl/agr/jpd