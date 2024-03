Cañas (CS) defiende la necesidad de sumar con PP en Cataluña para gobernar y "cortar la financiación" al independentismo

El eurodiputado de CS Jordi Cañas ha defendido la necesidad de conseguir una confluencia electoral con el Partido Popular de cara a las próximas elecciones del mes de mayo, con la vista puesta en conseguir formar un gobierno de partidos constitucionalistas que arrebaten el poder al independentismo y así "cortarles la financiación" de sus propósitos políticos. En declaraciones a los medios desde la X Cumbre de las Regiones que se celebra en la localidad belga de Mons, Cañas ha defendido que "después de 40 años de gobiernos separatistas o de tripartitos" que no han mejorado nada, muchos catalaes "creen que es necesario poner encima de la mesa una alternativa diferente". "Yo quiero gobernar Cataluña, yo quiero que una lista constitucionalista gobierne en Cataluña", ha dicho, poniendo el acento en que "la única forma de acabar con determinadas prácticas del separatismo es cortar su fuente de financiación, que es lo público". "El nacionalismo sólo vive de lo público, es un vampiro de lo público y bebe sangre de lo público para después intentar infectar a los demás", ha señalado. Ahora, asegura que "una mayoría de catalanes quiere una alternativa", por lo que ha reivindicado sumar con aquellos que tienen argumentos similares. Así, defiende que CS y PP comparten, por ejemplo, una visión de Cataluña que "respeta a todos los ciudadanos por igual"; que "no hay ciudadanos de primera y segunda"; que hay que mantener relaciones con el conjunto del Estado; o que "no haya una sequía de aquí a 12 años". Trabajar para que vuelvan las empresas que se fueron del territorio, gobernar sin dejar de lado "a la mitad de la población" o defender un modelo educativo "que busque formar a los niños a enfrentarse en igualdad de oportunidades" son mimbres que a su juicio comparten 'populares' y naranjas. Para conseguir todo ello, tiene "claro" cómo hacerlo, y la forma es "articular una alternativa constitucionalista con partidos y con la sociedad civil". Con ese punto de partida en común, ha dicho que "los que quieren que las negociaciones descarrilen son aquellos que filtran información a los medios", algo que él no quiere hacer. EL PSC "NO FORMARÁ GOBIERNO" Jordi Cañas está convencido de que el PSC de Salvador Illa no será capaz de formar gobierno, ya que aunque vuelva a ganar, "ERC no le dará la mayoría". Da por hecho que si PP y CS no lo evitan sumando fuerzas, el independentismo reeditará su alianza, "porque además, Pedro Sánchez se juega la gobernabilidad de España". "Vamos a empezar a proponer una alternativa con un programa de gobierno, con una capacidad de incluir a nuevas formaciones dentro de esa alternativa y hacerlo de una forma constructiva", ha dicho, confirmando que en caso de salir bien, "podría ser un primer paso" para imitar la fórmula en la cita electoral europea. SUMAR CONTRA LA "RESIGNACIÓN" Para Jordi Cañas, una hipotética suma de fuerzas entre PP y CS puede hacer que muchos electores resignados que no suelen ejercer su derecho al voto se acerquen a las urnas. "Es importante que la gente crea que es posible. Estamos en un momento donde podemos producir un fenómeno de tracción del voto constitucionalista. Y, por practicidad, no se perderá ningún voto.