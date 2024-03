Asturias rechaza "frontalmente" la propuesta de ERC de recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña

El portavoz del Principado y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha afirmado que el Gobierno asturiano "rechaza frontalmente" la propuesta de ERC de que Cataluña recaude el 100% de los impuestos que se pagan en esta comunidad ya que "supone romper con la solidaridad entre todos los españoles que vertebra España". En unas declaraciones remitidas por el Ejecutivo, Pelález ha indicado que esta propuesta del Govern "no es acorde al marco institucional en el que se va a negociar esta reforma del sistema de financiación autonómico". En ese sentido, ha explicado que la misma tendría que salir de un gran acuerdo multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Es decir, de un acuerdo entre los territorios y, posteriormente, ser ratificado por una mayoría parlamentaria amplia en Cortes Generales", ha afirmado. Con todo, ha querido dejar claro que el rechazo desde Asturias viene por "la propuesta de fondo" que a su juicio "supone romper con la solidaridad entre todos los españoles que vertebra España, así como romper con la solidaridad interterritorial que aparece recogida también en la Constitución y que es lo que nos vertebra como nación". Del mismo modo, ha enmarcado esta propuesta en la precampaña de las elecciones a la Generalitat y ha destacado que incluye un fondo de solidaridad para el resto de españoles, lo que para él muestra que "el clima político en Cataluña está cambiando". "Hace no bien poco, las campañas electorales en Cataluña entre las fuerzas independentistas se dirimían en quién era más independentista, quién era más nacionalista y quién no era acusado luego de 'botifler' según qué declaraciones. También creo que eso hay que ponerlo en su justa perspectiva", ha sentenciado.