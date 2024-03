AMP- Marlaska fija como prioridad reconocer como autoridad a funcionarios de prisiones y mejorar jubilación de policías

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha fijado este lunes entre sus prioridades para la presente legislatura que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de autoridad y estudiar la mejora en la jubilación para policías y guardias civiles. También ha dicho que quiere "integrar" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE) en el centro de coordinación 112 de Cataluña y en el de Navarra. Así lo ha anunciado Grande-Marlaska en su comparecencia en el Senado sobre las líneas generales del Ministerio, respondiendo a demandas que han venido realizando tanto sindicatos policiales como los de prisiones, tanto en la manifestación celebrada por los primeros en Madrid el pasado sábado como en las protestas de los segundos con cortes en el acceso a cárceles catalanas --comunidad con estas competencias transferidas-- tras el asesinato de una trabajadora en la cocina de una prisión de Tarragona. Grande-Marlaska ha abogado por continuar su "política de seguridad eficaz" y hacerlo "sin caer en la autocomplacencia" y con "total voluntad de consenso", además de teniendo en cuenta la "importante fragmentación política reflejo de la pluralidad y la diversidad territorial". En este punto, ha mencionado que su previsión es "integrar" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Centro de Coordinación 112 de Cataluña. También ha mencionado el caso de Navarra, donde el objetivo es conseguir integrar las "capacidades de todos los cuerpos policiales en el Centro de Coordinación 112 de la Comunidad Foral". La integración en los servicios de emergencias es una antigua reclamación de sindicatos de la Policía y asociaciones de la Guardia Civil, que denuncian que son relegados en las alertas que se gestionan en Cataluña y otras regiones que cuentan con policías autonómicas. En materia penitenciaria, aparte de reiterar que con los presos de ETA lo que hacen es aplicar la ley tras el fin de ETA, ha señalado que la plantilla de trabajadores es la mayor en diez años con 25.000 efectivos. Además, ha citado el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales de Instituciones Penitenciarias sobre mejoras laborales, a falta de "constituirles como agentes de autoridad" para que "no sufran ningún perjuicio en el ejercicio de sus funciones", lo que quiere abordar a lo largo de la presente legislatura. En lo que se refiere a policías y guardias civiles, el ministro se ha vuelto a remitir al grupo de trabajo creado en Interior para estudiar la demanda de una docena de organizaciones agrupadas en una Plataforma por una Jubilación Digna y la "plena equiparación" salarial con Mossos d'Esquadra y resto de policías autonómicas y locales. LEY MORDAZA Y RÉCORD DE AGENTES El ministro, como ya hizo en su comparecencia en el Congreso, también ha reiterado que su voluntad es reforzar la lucha contra los ciberdelitos y atender a cuestiones pendientes como la reforma de la ley de seguridad ciudadana --la conocida como 'ley mordaza'--, tras el fracaso en la anterior legislatura por los vetos cruzados de sus socios ERC y EH Bildu. El titular del Interior ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan ahora con "récord histórico" de agentes. "No solamente hay más policías y más guardias civiles, sino que, además, están un 38 por ciento mejor pagados", ha comentado. Grande-Marlaska ha cifrado en el 49% el incremento de efectivos policiales en la prevención y lucha contra la violencia de género; del 4,6% en la lucha contra el terrorismo; del 11,5% en seguridad ciudadana; de un 10,9% en policía judicial, especialmente para combatir el crimen organizado, o del 13,7% de plantillas de extranjería y lucha contra migración irregular. En su discurso en el Senado sobre líneas generales de su departamento, ha recordado otras apuestas del Ministerio del Interior como el Plan de Identidad Digital, que tiene como principal novedad la posibilidad de que los ciudadanos puedan usar su DNI virtual para gestiones cotidianas. AUMENTO DE PATERAS A CANARIAS Además, ha mencionado entre las prioridades el desarrollo del Reglamento para la Prevención y Lucha contra el Abuso Sexual de Menores Online y también el Pacto Europeo de Migración y Asilo, pidiendo que no se relacione inmigración y delincuencia ni tampoco se utilice con fines políticos tragedias como el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz). En este sentido, ha apostado por aumentar los mecanismos de coordinación con comunidades autónomas y entidades locales, mencionado el aumento de llegadas de migrantes en patera en Canarias, el 80% procedente de Mauritania. "Es un desafío complejo que requiere una respuesta global y sistémica a largo plazo", ha apuntado el ministro, mencionando los recientes viajes a Mauritania del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de él mismo y subrayando que contra este fenómeno no existen fórmulas mágicas. "Estamos haciendo frente a una crisis migratoria que golpea de manera más contundente a la ruta canaria", ha reconocido tras repasar datos de otros países como Italia con mayor presión migratoria que España. Según él, ahora a diferencia de la etapa del PP sí hay "recursos y una política europea común en ciernes". "Lo vamos a seguir haciendo en total cooperación con las instituciones canarias", ha enfatizado, añadiendo que la prioridad es trabajar con los socios africanos para combatir la trata de seres humanos y el tráfico de migrantes en situación de vulnerabilidad.