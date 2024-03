Almeida critica comentario "repugnante" de Puente al referirse a pareja de Ayuso como "un testaferro con derecho a roce"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes el comentario "machista y repugnante" del ministro de Transportes, Óscar Puente, al referirse a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como "un testaferro con derecho a roce". "De testaferros pues hablemos de Óscar Puente, porque dijo el otro día en un tuit que la pareja de Isabel Díaz Ayuso era un testaferro con derecho a roce y todavía tampoco ha dimitido. Y no he escuchado, permítanme decirlo por cercanía, ni a Reyes Maroto ni a Rita Maestre qué piensan acerca de que un ministro se permita un comentario tan machista y repugnante", ha criticado Almeida ante los periodistas desde una nueva promoción de viviendas públicas en Puente de Vallecas. Así, se ha preguntado qué diría la gente si él hubiera dicho "algo similar" del marido de las portavoces municipales y ha asegurado que le estarían "pidiendo la dimisión, con razón". "Rita Maestre y Reyes Maroto no dicen absolutamente nada. En eso debe consistir el feminismo, que cuando la mujer es de izquierdas, por supuesto, que salen a defender, y que cuando la mujer es de derechas o que tiene otra adscripción ideológica, por tanto, vale todo", ha criticado el alcalde de la capital. Además, y sobre las últimas informaciones acerca de la pareja de Ayuso, el alcalde ha afirmado que no va a seguir valorando una cuestión que afecta a "un ciudadano particular". "Es dar pábulo, en mi opinión, a maniobras que se han orquestado desde el Gobierno y desde el PSOE para tratar de destruir a Isabel Díaz Ayuso. Y como es un ciudadano particular y un ciudadano privado, pues no tengo opinión al respecto", ha valorado.