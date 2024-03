Almeida asegura que conversaciones del jefe de Gabinete de Ayuso son "privadas" y se instalan en "un marco de confianza"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que las conversaciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con periodistas son "privadas" y se instalan en "un marco de confianza". "Me parece que es una conversación privada entre dos personas que está claro que se conocen desde hace un largo tiempo y que, si empezamos a filtrar conversaciones privadas entre periodistas y responsables de comunicación o responsables institucionales, pues aquí la verdad es que puede pasar de todo", ha valorado el alcalde este martes ante los periodistas desde Puente de Vallecas, en alusión a la información publicada por 'elDiario.es' sobre los mensajes de Rodríguez a una de sus periodistas. Así, ha afirmado que todos son conscientes de "lo que supone revelar conversaciones privadas" aunque sean en un ámbito profesional, algo que "no aguanta posiblemente ni un responsable institucional ni tampoco un periodista". "Y a mí eso me parece complicado de gestionar y de manejar", ha señalado Martínez-Almeida, además de criticar que no se hable de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, llame "matón a un periodista" en Twitter. "¿Cómo es posible que Óscar Puente diga que 'The Objective' es un contenedor de basura, y sin embargo aquí no pasa nada?. Aquí todo el escándalo es sobre una conversación de carácter privado entre dos personas que se conocen desde hace mucho tiempo", ha reprochado. Almeida ha censurado, además, que se haga una "escandalera" con los mensajes de Rodríguez porque "no es de la cuerda ideológica" de la izquierda.