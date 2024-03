Abascal exige a la Unión Europea que suspenda "toda ayuda" a la "dictadura criminal" de Cuba

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este miércoles que la Unión Europea suspenda "toda ayuda" a la "dictadura criminal" de Cuba, a la vez que ha denunciado la "gravísima complicidad" de las instituciones comunitarias y otros organismos nacionales e internacionales con el régimen castrista. Abascal ha enviado su apoyo al pueblo cubano cuando han vuelto a proliferar manifestaciones en las calles de varias ciudades en contra del Gobierno de Miguel Díaz-Canel tras varias jornadas de apagones y retrasos en la distribución de alimentos básicos. "Una vez más, quiero mandar mi apoyo al pueblo cubano, que se moviliza masivamente contra la tiranía comunista, que no solo le ha arrebatado la libertad, sino que le ha arrebatado el pan", ha expresado el líder de Vox en un vídeo que ha difundido en su cuenta de X. En el mensaje en redes sociales, el líder de Vox ha escrito que "el régimen comunista cubano ha contado durante 65 años con la imperdonable complicidad de instituciones, organismos internacionales y muchos países". "Es hora de que la Unión Europea suspenda toda ayuda a esta dictadura criminal", ha exclamado. Para Abascal, hoy "los cubanos no tienen qué llevarse a la boca, no tienen ninguna manera de ser libres, no pueden utilizar la energía por la grave crisis energética causada por las políticas comunistas". "Y todo ello con la complicidad de demasiadas instituciones, de demasiados organismos internacionales que han mirado para otro lado", ha reiterado. Abascal, en concreto, ha puesto el foco en políticos de Parlamentos nacionales o el europeo, "donde hay una gravísima complicidad con la tiranía castrista de Cuba". "Una vez más, queremos estar junto al pueblo y contra los tiranos. Viva Cuba Libre", ha reivindicado.