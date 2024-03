Vox insiste en exigir al PP que fuerce un conflicto de competencias con el Congreso vetando la amnistía en el Senado

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha vuelto a reclamar este lunes al PP que use su mayoría absoluta en el Senado para inadmitir a trámite la Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés', lo que provocaría un "conflicto institucional" sobre el que tendría que pronunciarse el Tribunal Constitucional (TC). Vox lleva insistiendo en esta idea desde que comenzó a negociarse la medida de gracia. Creen que el PP "tiene la obligación" de provocar este "conflicto institucional", alegando que la Mesa del Senado, controlada por los 'populares', tiene función "calificadora" y puede negarse a admitir la "manifiestamente inconstitucional" norma, aprobada en el Congreso la semana pasada. La Mesa de la Cámara Alta tiene que decidir sobre este tema este martes y Vox quiere que el PP encargue un informe al letrado mayor del Senado que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la ley. Piden, en definitiva, que los 'populares' sean "imaginativos" para frenar la amnistía porque "España no está para teatros". REPROCHES AL PP Requerido por si finalmente Vox se querellará contra los miembros del órgano rector del Senado que admitan a trámite la ley, Fúster no ha querido mostrarse rotundo en el sí. "No descartamos absolutamente nada, pero no queremos llegar a eso", ha indicado en su primera rueda de prensa desde la sede nacional del partido. En este contexto, ha avisado al PP de que los de Santiago Abascal prefieren acuerdos con sus socios en varias comunidades autónomas, pero "si quieren confrontación, es su problema". Asimismo, ha reprochado al PP no ejercer una oposición contundente al Gobierno y al PSOE y alcanzar acuerdos en varios asuntos, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que actualmente negocian ambos con mediación de la Unión Europea (UE). Así, ha defendido las críticas públicas que los de Abascal hacen a Génova, pero ha precisado que "un montón de cargos" de las dos formaciones hablan a diario para coordinarse a nivel autonómico y local. "Somos partidos muy diferentes", ha zanjado.