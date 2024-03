Sumar fija la limitación de cargos a 8 años prorrogables y da por resuelta la tensión por el cupo de los partidos

Sumar recogerá una limitación de mandatos de sus cargos públicos y orgánicos de ocho años, con posibilidad de prorrogarlo hasta los 12, y da por solucionadas las tensiones sobre el cupo del 30% cedido a los partidos en los órganos de la formación, a raíz de los cambios desplegados en sus documentos. No obstante, entre las enmiendas más votadas que no se han incorporado y que se llevarán a debate del plenario de la asamblea estatal de Sumar figura una relativa precisamente a este punto y a la correlación de 70% que propondrá Sumar y del 30% a las fuerzas políticas. Así lo ha trasladado en rueda de prensa la portavoz de feminismos y miembro de la dirección provisional de Sumar, Elizabeth Duval, para desgranar que los cargos de Sumar tendrán una limitación de mandatos de ocho años, con opción de extenderse otros cuatro más. Eso sí, ha explicado que este plazo temporal comenzará a aplicarse a partir de ahora y no tendrá en cuenta la actividad previa de sus integrantes cuando militaban en otras organizaciones. A nivel orgánico, ha desgranado que se añade un protocolo antirracista y de accesibilidad, se flexibilizan mecanismos de elección para presentar listas, se rebaja la edad de formar parte de Sumar a los 16 años y se añade un mandato para trabajar en las normas de funcionamiento en clave federal. En cuando a la proporción de 70-30% en los órganos de Sumar, Duval ha desgranado que se ha alcanzado una serie de acuerdos en la fase de enmiendas en el documento organizativo, que se mantiene igual en la dirección estatal pero se aumentan el número de integrantes del Grupo de Coordinación. Así, Sumar propondrá a 80 miembros de ese órgano, en lugar de 76, y las fuerzas políticas a 37, en lugar de 33. Desde Sumar explicaron recientemente que esta correlación no debe verse de forma monolítica, dado que en su cupo también pueden ir militantes de organizaciones políticas como pasa, por ejemplo, en la candidatura de su líder, Yolanda Díaz, a la asamblea. Los principales cambios se dan a nivel territorial, donde esa proporción se mantiene aunque se postula que en los grupos territoriales el 70% que le toca a Sumar en las comunidades se hará con consenso entre las partes y en caso de no haber acuerdo, se procederá a la votación de los inscritos para elegir a sus integrantes. Además, ha agregado que esos porcentajes podrán excepionarse en función de la particularidad de cada territorio, algo que ya tenía contemplado, según ha relatado Duval. Precisamente este lunes IU ha acogido de forma positiva las modificaciones acometidas por Sumar. "Lo que hacen estas enmiendas es reforzar, añadiendo además de ese carácter modificable según las circunstancias, mecanismos democráticos en esa elección de los grupos territoriales, de las asambleas territoriales", ha defendido Duval. En el plano del documento político, la dirigente de Sumar ha detallado que se reafirma con mención expresa a su apoyo al Sáhara Occidental y el rechazo a la ocupación del territorio palestino.