Sumar concede más peso a los partidos en los territorios y blinda su modelo organizativo estatal para su asamblea

Sumar ha accedido a cambios en su documento organizativo para dar más peso a los partidos en su estructura territorial, que ha sido bien recibida por IU, a la par que mantiene el cupo del 30% en la dirección estatal a las organizaciones políticas, y promete un reglamento para regular las consultas en las decisiones de calado. De esta forma, y una vez concluido el debate sobre los documentos del partido para su primer cónclave congresual y el proceso de transacción, las modificaciones planteadas tienen el objetivo de dar por zanjada la tensión con las organizaciones políticas de cara a su primera asamblea. En este sentido, al plenario de su asamblea del próximo sábado se volverán a discutir las enmiendas más votadas y que no han sido incorporadas a los documentos, donde no figura ninguna que ponga en cuestión el modelo organizativo de la formación en esta primera fase. LA ESTRUCTURA TERRITORIAL COPA LOS CAMBIOS MÁS SUSTANTIVOS Uno de los cambios más sustanciales en el documento versa sobre el despliegue de los denominados grupos territoriales, la estructura primigenia de Sumar a nivel autonómico, que recoge también la cesión del 30% de su composición a los partidos mientras se pauta el otro 70% a propuesta de Sumar, de forma análoga al modelo para la dirección estatal. Eso sí, se estipula que esa proporción puede ser excepcionada en función de la realidad territorial, se pauta que la cuota e Sumar pueden ir militantes de partidos y que la propuesta del 70% de esos integrantes debe hacerse por el consenso entre todas las partes, ya sea formaciones u organizaciones sociales. Y en caso de no conseguirse un pacto, la lista se decidirá por votación de los inscritos, apuntando así a unas posibles primarias. La versión inicial no recogía esta redacción que otorga un mayor rol a los partidos en el apartado territorial y, de hecho, elimina la mención que estipulaba que por la lista de Sumar en las comunidades no podían figurar cargos representativos de las fuerzas políticas. La portavoz de feminismos y dirigente de la ejecutiva estatal provisional de sumar, Elizabeth Duval, ha dado por zanjada la controversia sobre la correlación 70-30% se ha alcanzado un acuerdo, que junto a otras cláusulas permite avanzar en la construcción de un frente amplio más participativo. También se amplia los miembros del Grupo de Coordinación, el máximo estamento de dirección a nivel estatal, con el que los miembros que le corresponde postular a Sumar pasan de 76 a 80 mientras que la cuota de los partidos se eleva de 33 a 27 integrantes. Cuatro plazas más en cada lado que, de todas formas, mantiene inalterable la proporción de 70-30% a favor de Sumar. Eso sí, desde la formación ya manifestaron que la idea es crear un nuevo sujeto político "híbrido" y alegaban que su 70% no se podía considerar como un afán de control del proyecto dado que su cuota es heterogénea, no opera con la cohesión de las direcciones de partidos y incorpora incluso miembros de las propias fuerzas políticas, como se ve ya en la lista de Sumar. También destacan fuentes de Sumar que a la asamblea se llegará con un amplio consenso con las organizaciones políticas y promotores de las enmiendas, lo cual que permite afrontar la cita con tranquilidad al incorporarse el grueso de sus peticiones, como por ejemplo las planteadas desde miembros del PCA para el caso andaluz. Esa correlación del 70-30% había sido cuestionada por IU, que reivindicaba el protagonismo de los partidos y rechazaba ser una cuota de Sumar mientras que en Andalucía había voces de la plataforma de Sumar en la región que pedía no caer en el centralismo organizativo. Hoy mismo, el secretario de Organización de IU ha valorado positivamente esas adiciones. CINCO ENMIENDAS A DEBATE EN LA ASAMBLEA Otros cambios ya incorporados al texto organizativo es el despliegue de un protocolo sobre antirracismo, la creación de un área estructural de internacional para los miembros que residan en el extranjero, flexibilizar los mecanismos de elección de lista y fijar "un mandato para trabajar en las normas de funcionamiento en clave federal". Por otro lado habrá una cuota especial para los colectivos vulnerables y personas con doble militancia que fijará tras la negociación con sus partidos de origen, la limitación de mandatos de cargos públicos a ocho años, prorrogables a 12 años, reducir la edad para ser miembro de Sumar a 16 años (en vez de tener la mayoría de edad), y crear un reglamento de participación de las consultas a las bases. De las cinco enmiendas más votadas no incluidas y que se defenderán en la asamblea no suponen riesgo de alteración del sistema organizativo de Sumar, dado que versan por ejemplo en recoger que el municipalismo debe ocupar una posición central en el proyecto, avanzar en un modelo de soberanía energética (basada en la producción ecológica) y en la reindustrialización, así como la creación de un espacio joven de Sumar. Y otra de las enmiendas se centrará en avanzar en materia de memoria democrática y ahondar en la exigencia de reparación a las víctimas del franquismo y el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura, al considerar que es una cuestión de calado y clave en la historia del país, como ha relatado Duval. Del plano orgánico la modificación que se discutirá es la relativa a que parte de las cuotas abonadas a Sumar desde las comunidades reviertan en el propio territorio. De cara a la ponencia política, Sumar adiciona su apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui, el rechazo a la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel y el pacifismo como elemento clave en materia de política exterior. También ahonda en su reivindicación de un modelo migratorio respetuoso con los derechos humanos, el compromiso explícito con las personas trans y el énfasis en que Sumar debe frenar la ola reaccionaria desde los valores feministas y ecologistas. Asimismo, pone de relieve su laborismo para conseguir justicia social. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha presumido de que Sumar llega a su asamblea con un "alto nivel de consenso y de acuerdo", con su "firme voluntad" de ser una "fuerza decisiva" no solo para el ciclo electoral inmediato sino para fortalecerse como un sujeto clave del panorama político.