Pradales dice a Otegi que "hay que tener mucho rostro" ante sus reproches a la Ertzaintza: "¿dónde estaba hace 40 años?"

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, se ha dirigido al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para decirle que "hay que tener mucho rostro" para asegurar a la Ertzaintza que tiene "descontrol" y pedirle que vuelva a sus orígenes, y le ha recordado que ETA mataba ertzainas y estos tuvieron que "armarse y protegerse". "¿Se le ha olvidado eso al señor Otegi?, ¿dónde estaba hace 40 años?", ha preguntado. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Pradales ha dicho que no le dejan de sorprender estas declaraciones por parte de quien, como el líder de EH Bildu, "se molesta tanto por que le recuerden su pasado y que recuerden lo que ha pasado en los últimos 40 años en este país", en referencia al terrorismo de ETA. "¿En qué organización política militaba Otegi hace 40 años?, ¿en una organización política que le puso en la diana a la Ertzaintza quizá?, ¿que obligó a la Ertzaintza a tenerse que proteger?, ¿a tenerse que armar?, ¿se le ha olvidado eso al señor Otegi?", ha preguntado. Imanol Pradales ha explicado que, cuando escuchó al coordinador general de EH Bildu esas palabras de "descontrol", cambio de modelo policial y vuelta a los orígenes de la Ertzaintza, le vino a la memoria Iñaki Totorika --ertzaina asesinado en Hernani por ETA el 9 de marzo de 2001, cuando tenía 25 años de edad, con una bomba trampa preparada para atentar contra la Policía Vasca--, que había estudiado con él en la ikastola. "Hay que tener rostro para decir esas cosas. A mí me parece que hay que hablar del pasado, porque el señor Otegi quiere que hablemos del pasado. ¿Dónde estaba el señor Otegi hace 40 años?", ha vuelto a cuestionar. Tras admitir que puede ser que la Ertzaintza y el modelo policial tengan "ámbitos de mejora, como todo en la vida", ha dicho que "lecciones, las justas". "Me parece que es muy grave lo que dijo el señor Otegi", ha asegurado. BÚSQUEDA DE LA PAZ SOCIAL INTERNA El aspirante jeltzale a la Lehendakaritza ha afirmado que buscarán "una paz social interna" en la Ertzaintza, "que es un primer elemento que hay que abordar". "Y, desde ahí, tenemos que dar respuesta a lo que hoy la ciudadanía nos está pidiendo: una Ertzaintza cercana, sobre todo centrada en prevenir el delito y la delincuencia, que está atendiendo las nuevas fórmulas de delincuencia que están creciendo mucho en todo el mundo, como la ciberdelincuencia, los problemas de violencia de género y también que, cuando alguien la hace, la va a pagar", ha añadido. Según ha explicado, en un principio, cuando haya un problema de seguridad ciudadana, se intentará prevenir, "si es posible y, si no, se combatirá directamente, poniendo el foco en el agitador y en el delincuente, no en el ertzaina".