PP ve "una pantomima" que Vox pida que Marruecos reconozca la españolidad de Ceuta y Melilla: "Lo que diga nos da igual"

La diputada nacional del PP por Melilla, Sofía Acedo Reyes, ha criticado a Vox por llevar al Congreso de los Diputados mociones para que Marruecos reconozca la españolidad de Ceuta y Melilla, al considerar que una petición de este tipo "es innecesaria como también lo sería que Marruecos tuviera que reconocer la españolidad de cualquier otra ciudad de España". A juicio de la parlamentaria popular, "Marruecos se frota las manos con estas pantomimas" de la formación que preside Santiago Abascal porque considera que "lo que diga o haga Marruecos nos da igual" al admitir que el país vecino no va a renunciar a "sus pretensiones anexionistas" porque Vox plantee esta cuestión en el Congreso del os Diputados. Sofía Acedo se ha referido así la proposición no de ley presentada la pasada semana en la comisión de Asuntos Exteriores por Vox para exigir al Gobierno español que busque un reconocimiento "explícito y sin reservas" por parte de Marruecos de la soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y el islote Perejil. La propuesta fue rechazada por todos los grupos parlamentarios presentes en la sesión. ADUANAS Para la diputada, el Gobierno de la Nación lo que debe centrarse es en exigir a Marruecos que cumpla con los acuerdos tras su giro en la posición sobre el Sáhara Occidental y abra las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, comprometidas en abril de 2022. En este sentido, Sofía Acedo ha subrayado que "gracias a una iniciativa del PP en el Congreso, Pedro Sánchez tendrá que exigir a Marruecos la reapertura de la aduana comercial con Melilla, reciprocidad en el régimen aduanero de viajeros y que informe de sus pactos con Marruecos". En cualquier caso, la diputada nacional ha admitido que no espera "gran cosa" del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez porque, en su opinión, "esta legislatura está liquidada: sin presupuestos el Gobierno es un coche sin gasolina". Al respecto, ha preguntado si "¿a alguien le queda alguna duda de que este Gobierno y esta legislatura depende única y exclusivamente de los nacionalistas, de los independentistas, de los secesionistas y de un prófugo de la justicia? ¿A alguien le queda alguna duda de que esto es así?". La diputada nacional ha indicado que "ha sido anunciar el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonés, la convocatoria de elecciones en Catalunya y, automáticamente, el presidente del Gobierno, renuncia a aprobar unos presupuestos generales para todos los españoles. ¿A alguien le queda alguna duda de que esta legislatura pende del hilo de los independentistas y del ok de Puigdemont?", ha concluido.