Podemos está abierto a explorar alianzas para las catalanas con toda la izquierda, sin excluir al independentismo

Podemos está dispuesto a dialogar y explorar posibles alianzas para las elecciones en Cataluña para definir un proyecto nítidamente de izquierdas con todos los partidos políticos progresistas, sin excluir a ninguna formación. Así, por ahora no cierra la puerta a nadie en ese espectro ideológico a la izquieda del PSOE, ya sean comunes (con los que concurrieron en la última cita electoral) ni el independentismo catalán, donde hay fuerzas como ERC o la CUP. En rueda de prensa el secretario de Organización, Pablo Fernández, ha avanzado que la formación desplegará sus primarias para elegir candidatos a las elecciones catalanas desde hoy hasta el próximo lunes. A su vez, ha detallado que sin descartar ningún escenario, están dispuestos a conversar sobre acuerdos para confluencias amplias. "Desde Podemos siempre hemos apostado por llegar a acuerdos y por y llegar a alianzas con otros actores políticos y en este caso no va a ser una excepción", ha agregado el 'número tres' del partido morado, cuestionado sobre si estaban dispuestos a dialogar con los 'comunes' o si descartaba hablar con el independentismo catalán. Preguntado por la posibilidad de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pueda ser candidato a los comicios, Fernández ha admitido que su figura puede se un factor que altere la campaña pero su partido no va a entrar en valoraciones sobre decisiones que corresponden a otros agenets políticos. Por su parte, ha defendido que Podem Cataluña tiene claro su apuesta por un proyecto "nítidamente transformador" y de "izquierdas", que apuesta por el los servicios públicos, el acceso a la vivienda, el feminismo y el ecologismo. En este sentido, ha criticado que Cataluña lleva demasiado tiempo con "políticas enquistadas" que no han propiciado avances destacados en la sociedad catalana, por lo que Podemos va a poner precisamente sobre la mesa la agenda social. "Está bien hablar de amnistía pero creo que está mucho mejor hablar de las cosas que de verdad le importan a la gente", ha agregado.