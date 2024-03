Podemos carga contra Robles por promover el "furor bélico" y acusa al PSOE y Sánchez de abandonar el 'no a la guerra'

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha acusado a la ministra de Defensa de promover el "furor bélico" en Europa y de querer apostar por el aumento del gasto armamentístico, además de sentenciar que el PSOE y el presidente, Pedro Sánchez, han abandonado la consigna progresista del 'no a la guerra' que se erigió por el rechazo ciudadano a la guerra de Irak. Así lo ha trasladado en rueda de prensa tras la entrevista de Robles publicada ayer en el diario 'La Vanguardia' y su llamada de atención a la sociedad española, al creer la ministra que no es consciente del "enorme" peligro que hay en la actualidad, debido a la amenaza "total y absoluta" de Rusia a la Unión Europea. Para Fernández, estas palabras son inaceptables y contribuyen a la "escalada bélica" en el continente, lo que es un "profundo error" que viene de una ministra de la "máxima confianza" de Sánchez. "Es lamentable que el PSOE abandone el 'no a la guerra que es una seña de identidad de este país", ha apostillado el dirigente del partido morado, para prometer que Podemos rechaza la "escalada belicista" a la que se suma Robles y Sánchez. Por su parte, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha desgranado ha sido cuestionado por estas palabras y ha destacado que Sumar no está a favor de aumentar el gasto militar en España ni tampoco en el conjunto de los 27 países miembros de la UE, sino que aboga por una estrategia conjunta que optimice los recursos ya existientes con una política de defensa completamente autónoma. "En Europa tenemos fundamentalmente un gran problema que es que tenemos 27 presupuestos de defensa completamente fragmentados y que en materia de defensa dependemos de una manera amplísima de la OTAN y del ejército de los Estados Unidos", ha desgranado en rueda de prensa. Por tanto, el gran reto en materia de defensa es que Europa no siga "multiplicando el gasto militar" de cada nación sino ser capaces de "unificar y de integrar el gasto de defensa para hacerlo más eficaz", pues ahora la UE es la tercera zona de influencia internacional que gasta más en en defensa con el mismo nivel de China.