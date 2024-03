Page: Vamos a luchar para que España no sea la de unos pocos con muchos privilegios

Toledo, 18 mar (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho que España seguirá siendo lo que es porque es la inmensa mayoría la que así lo defiende y ha añadido: "Vamos a luchar para que además sea la España de todos y no la España de unos contra otros y menos aún de unos pocos con muchos privilegios".

Durante su intervención en la inauguración de un consultorio médico en Barrax (Albacete), ha señalado que, dada su responsabilidad como presidente de una comunidad autónoma y porque ya tiene una edad para no callarse, siente que tiene que defender lo que es España y la unidad y la solidaridad que significa ser patriota en el país que sea.

Y ha asegurado que, bajo ningún concepto y le cueste lo que le cueste, va a dejar de defender y de pelear que la España que merece la pena es aquella en la que no hay privilegios de unos pocos ni privilegios de ningún territorio sobre el resto.

Para que en Castilla-La Mancha pueda haber hospitales, centros de salud, universidad, carreteras y todo tipo de servicios, hay una pelea, a veces sin darse cuenta y otras veces a las claras, para que lo que es de todos los españoles se reparta entre todos los españoles.

Ha añadido: "Ahora vamos a escuchar muchas tonterías, porque hay quien no se corta cuando llegan las elecciones y saca lo peor de sí mismo, ojalá que no lo hagan todos".

García-Page ha indicado que ahora que hay muchas elecciones de por medio, escucha "a los mismos de siempre que llevan engañando ya en Cataluña mucho tiempo, los independentistas, decir que quieren irse, que quieren romper esto, como si los demás no hubiéramos nacido con derechos ya en Cataluña. Siempre hemos estado juntos todos, nunca ha habido nada independiente".

"Por consiguiente, yo he nacido con derechos en Cataluña: Sí, a poder ir libremente sin que me pidan papeles, a que si me pongo malo me ingresen en un hospital", y se ha preguntado: "¿Por qué vamos a renunciar a nuestros derechos que nos da el conjunto porque unos quieran literalmente apropiarse de lo de los demás? No", ha asegurado.

Piden independencia, pasta, un privilegio fiscal, ha criticado Page, quien ha agregado que quien se esté yendo o se quiera ir, no le pida encima a los demás que se lo paguen. EFE

egm/lml