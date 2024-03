Ortega Smith ve "hipócrita" hablar de seguridad cuando la delincuencia "se ha instalado en el Gobierno de España"

El portavoz del Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, cree que es una "auténtica hipocresía" que la Delegación del Gobierno haya acogido este lunes una Junta y Consejo de Seguridad Local cuando "la mayor delincuencia se encuentra en el Gobierno de la Nación y en el Congreso de los Diputados con los grupos que lo amparan". "A cualquiera que le expliquemos que en España se está tramitando una Ley de amnistía que supone nada menos que la impunidad de prófugos de la justicia, de delincuentes de alto nivel que han cometido delitos de terrorismo, de malversación, delitos contra la paz y la seguridad o delitos de torturas no se lo cree. Y venimos aquí a rasgarnos las vestiduras porque hay hurtos, porque hay okupaciones...", ha manifestado en la rueda de prensa posterior a esa Junta de Seguridad. El edil madrileño ha insistido en que en España la delincuencia "se ha instalado en el Gobierno de la Nación, donde los prófugos de la justicia tienen carta blanca para romper la Constitución, dar un golpe de Estado y volver a cometer delitos". "De esto es de lo que deberíamos estar hablando en todas las tribunas, del golpe de Estado a la libertad, al Estado derecho y a la democracia. La realidad que vivimos los españoles se resume de la siguiente manera: al español que le entren en su vivienda puede perderla más de un año hasta que haya una orden judicial que permita a la Policía desalojarlos. Nuestros agentes se juegan la vida contra los narcoterroristas abandonados por un gobierno que retira los medios que estaban siendo eficaces para combatir a las mafias del narcoterrorismo", ha apuntado. Según ha continuado Ortega Smith, las fronteras portuarias y aeroportuarias españolas, o las simples costas, están al albur "de las mafias del tráfico de las personas con entrada de inmigración ilegal que tiene una incidencia directa, aunque algunos lo nieguen, en la delincuencia; y además, no existen las órdenes de devolución o repatriación y, por tanto, la inmensa mayoría del quienes entran ilegalmente en este país se queda en este país, incluso cometiendo delitos". "La realidad del español de a pie es que si no paga un impuesto, le cae todo el peso de la ley de hacienda. Si comete una multa entrando a Madrid Central de Carmeira, le caen todas las multas y todo el peso de la ley. Pero aquí hay otros que son los delincuentes de alto costal, esa casta que está amparada por el Estado, que pueden cometer todo tipo de delitos porque van a ser indultados o amnistiados o colaboran directamente desde el Gobierno de España", ha añadido. PREOCUPACIÓN POR LOS PANDILLEROS En otro orden de cosas, el portavoz de Vox se ha motrado "muy preocupado" por las reyertas protagonizadas por las bandas latinas, "los machetazos en los barrios, la ocupación de viviendas y las mafias del tráfico de mercancías ilegales que estén arruinando a los comercios con el llamado 'top manta' que actúa con total impunidad delante de la puerta de nuestros comercios, que pagan sus impuestos y que cumplen la ley". "Nos preocupa que cuando se habla de violencia se hable sólo de una parte de la violencia y no se hable de toda la violencia intrafamiliar, como es la violencia que sufren mujeres a manos de sus parejas lesbianas, hombres a manos de sus parejas homosexuales, hombres a manos de sus mujeres y, además, por supuesto, de la terrible violencia contra las mujeres", ha señalado. Ortega Smith también se ha mostrado preocupado por el hecho de que Madrid haya sido el foco de un tercio de los ataques o ciberataques de delitos de ciberdelincuencia de España. Y, por último, por la situación de los centros de menores extranjeros no acompañados (menas), "esos que la Comunidad de Madrid prometió que iba a cerrar y que no sólo no los cierra, sino que se encuentran, desgraciadamente, campando a sus anchas y provocando delincuencia y miedo en los barrios"