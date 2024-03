Moreno ve "insoportable" la violencia machista y pide unidad de sociedad, instituciones y partidos contra esta lacra

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que es "insoportable" seguir viendo casos de violencia machista y vicaria como los que se han sucedido en la comunidad en las últimas horas, y ha apelado a la unidad de la sociedad, instituciones y partidos políticos para luchar contra esta "lacra". En declaraciones a los periodistas en Málaga, Juanma Moreno ha expresado su "dolor y estupor" ante los casos de este pasado fin de semana, como el asesinato de una mujer en Pizarra (Málaga) o el de dos niños en la pedanía de Las Alcubillas de Alboloduy (Almería) presuntamente a manos de su padre, lo que sería un caso de violencia vicaria, y ha calificado de "completamente incomprensibles" estos sucesos. "Esto es insoportable, y yo creo que debemos de dejar a un lado las diferencias políticas, matices o diferencias ideológicas y hacer una verdadera política de estado en la lucha contra esta lacra", ha indicado el presidente. En su opinión, la violencia machista y vicaria no puede ser "materia para tirarnos los trozos a la cabeza", sino que "debemos de empezar a trabajar todos juntos y colocar este asunto como política de estado". "Esto requiere del esfuerzo mayoritario de la sociedad en su conjunto, de todas las instituciones, como ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Gobierno central, y, por supuesto, de todos los partidos", ha señalado. Para el presidente, es "insoportable que en el año 2024 todavía tengamos que ver noticias como las que hemos visto en el día de ayer y hoy". Ha expresado que se siente "asolado, porque es muy doloroso" ver estos casos en Andalucía: "También me duele exactamente igual cuando es en otra comunidad, pero me afectan de una manera más cercana situaciones tan duras, tristes e injustas".