Miles de personas se manifiestan en San Sebastián, convocados por agentes culturales, en apoyo al pueblo palestino

Miles de personas se secundado este domingo, desde el Alderdi Eder hasta el Peine del Viento en San Sebastián, la manifestación convocada por agentes de la cultura vasca en apoyo al pueblo palestino bajo el lema 'Genocidio Stop'. Durante la movilización ha habido una decena de actuaciones artísticas, desde bertsos, hasta música o creación de una ilustración. La marcha, convocada por la iniciativa Kulturatik Creadorxs Culturales con Palestina, ha partido hacia la una menos veinte de los jardines del Alderdi Eder encabezada por una gran bandera palestina, portada, entre otros, ciudadanos palestinos, seguida de una pancarta con el lema 'Genozidioa Stop' que portaban personalidades de la cultura vasca como los actores Gorka Otxoa, Joseba Apaolaza, Jon Olivares, Josean Bengoetxea, Itziar Atienza, Mireia Gabilondo, Aitziber Garmendia o el músico Fermín Muguruza, entre otros. También han acudido delegaciones del PSE-EE con Denis Itxaso, Ane Oyarbide y Susana García Chueca, entre otros; de Elkarrekin Podemos con Jone Belarra, Juantxo López de Uralde, Víctor Lasa y Miren Echeveste, entre otros; y Nerea Kortajarena de EH Bildu; así como de otras entidades como la ONG Salvamento Marítimo Humanitario. También se han adherido los sindicatos Steilas, UGT, LAB, CCOO, ELA y Etxalde y colectivos como Gernika Palestina Herri Ekimena, la plataforma YALA Nafarroa y Sanitarioak Palestinarekin. A continuación, varias personas portaban cada una letras que formaban las palabras 'SOS Gaza'. Miles de ciudadanos se han ido sumando a la movilización con banderas de Palestina y pancartas en apoyo al pueblo palestino. A la altura de la sede del Gobierno Vasco en la calle Andía dos personas se han subido a la fachada del edificio y han colocado bengalas de humo negro y dos pancartas en las que se podía leer '¡Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Spri, Ertzaintza y Gobierno Vasco, cómplice!' en euskara, mientras abajo se coreaban lemas como 'Boicot a Israel' o 'Liberad a Palestina!, en euskara. En los diez puntos con actuaciones artísticas establecidos durante la movilización han actuado músicos y cantantes como Olatz Salvador, El Drogas, Maddi Oihenart y Juantxo Zeberio, Mikel Urdangarin, Sara Zozaya, Petti, Et Incarnatus kamara orkestra, Maider Zabalegi y Bixente Martinez. También los bertsolaris Amets Arzallus, Maialen Lujanbio, Beñat Gaztelumendi, Sarai Robles, Nerea Elustondo, Jon Maia; los ilustradores Malmö y Maitane Azurmendi; las bailarinas Noe Viana, Leire Otamendi, Ainhoa Usandizaga y Jone Amezaga; y las corales Kantuz de Hernani, Salatxo de Orio, Kantakidetza de San Sebastián y Aiztondo de Astigarraga con Javier Perez de Azpeitia. Además, se han realizado 23 murales a partir del lema de la convocatoria, que posteriormente configurarán una muestra itinerante que visitará numerosas ciudades y municipios. Al final de la marcha, desde el túnel de Ondarreta hasta el Peine del Viento los participantes se han tumbado en el suelo y han compuesto con sus cuerpos una gran figura humana simbolizando los asesinados en Gaza. MANIFIESTO En el Peine del Viento, las actrices Mireia Gabilondo e Itziar Atienza han procedido a la lectura de un manifiesto en euskara y castellano, en nombre de los convocantes, a través del cual han pedido "no acostumbrarse, no olvidar" ante esta "pérdida de humanidad y la normalización del terror" por parte de un estado de Israel "racista y criminal" que "mata cada día a cientos de personas inocentes". Además, han criticado "la tibieza cómplice del mundo libre y civilizado, presidido por Estados Unidos y seguido por la Unión Europea". "Estamos ante un genocidio, un apartheid sistemático", han insistido y ante ello han reclamado a los dirigentes políticos e instituciones que "cesen todas sus relaciones comerciales, militares y diplomáticas con Israel". Finalmente, ante esta "masacre", han pedido a la Unión Europea que tome "medidas contundentes para obligar al agresor a poner fin a su brutal embestida" con una "tregua definitiva, fin de la ocupación, y cese de la violencia contra hombres y mujeres y niños inocentes".