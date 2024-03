Marlaska dice que las mascarillas de la empresa del caso Koldo no fueron más caras y niega incidencias porque se usaron

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que las mascarillas contratadas con la empresa vinculada al 'caso Koldo', Soluciones de Gestión, no fueron ni más caras ni las únicas contratadas por este departamento durante la pandemia de Covid-19. Además, ha vuelto a negar "incidencias" durante la ejecución de los contratos, reiterando que el material se usó y que los mismos fueron legales y debidamente fiscalizados. "Es absolutamente falso que fuera más caros que otras, incluso no fue la empresa a la que más se adquirió, sino que hubo otra empresa", ha señalado Grande-Marlaska durante su intervención en el Senado para explicar las líneas generales del Ministerio del Interior para la presente legislatura. Según Grande-Marlaska, con el material contratado "no hubo ninguna incidencia en su ejecución y se pudo utilizar", a lo que ha añadido: "Evidentemente, se utilizaron todos los medios de conocimiento para saber qué empresas eran susceptibles en términos de legalidad de traer los medios de protección que necesitábamos a España". "Todas las contrataciones que hizo el Ministerio del Interior durante la pandemia son absolutamente legales, fueron conforme a una declaración de emergencia para garantizar primero todas las adquisiciones", ha señalado Grande-Marlaska, reiterando que entonces lo que había que hacer era "garantizar los medios de protección" para policías y funcionarios de prisiones, en total más de 180.000 trabajadores públicos. "Hay que reconocer que no fue nada sencillo", ha continuado el titular del Interior, que ha subrayado que esos contratos se hicieron "siempre en parámetros de legalidad", en alusión que era en el marco de una "declaración de emergencia y fiscalizados por Hacienda y luego revisados por el Tribunal de Cuentas". Grande-Marlaska ha ofrecido al senador del PP remitirle la documentación sobre estos contratos, aprovechando para recordar que el Gobierno colabora con la justicia ya no "destroza ordenadores" ni hay policías actuando para eliminar pruebas. Además, ha contestado a las críticas de PP y Vox por desmantelar OCON-Sur, la unidad de lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, pidiendo que no se politice el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz). El ministro ha dicho que "por supuesto" siempre hacen falta más medios contra el narcotráfico, pero que ese incremento de medios y plantillas se está llevando a cabo desde que llegó al Ministerio del Interior a mediados de 2018, elogiando además la ayuda que ofrece Marruecos porque, según ha dicho, la cooperación bilateral es "ejemplar".