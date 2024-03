Los letrados del Senado ven la ley de amnistía inconstitucional y proponen depurarla

Madrid, 18 mar (EFE).- Los letrados del Senado consideran que la ley de amnistía que mañana inicia su trámite en la Cámara Alta es inconstitucional y proponen que el texto continúe "depurando los vicios de inconstitucionalidad no resueltos" durante su paso por el Congreso.

En un informe jurídico de 69 páginas firmado por la secretaria general del Senado, Sara Sieira, los letrados de esta Cámara avisan sobre una ley que ya recibió visos de inconstitucionalidad a través de un informe que hicieron los letrados de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y señalan que la ley de amnistía vulnera "principios, valores y derechos fundamentales de la Constitución".

"El texto que se recibe en el Senado debe continuar depurando los vicios de inconstitucionalidad señalados (y aún no resueltos) en las observaciones técnicas de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso", incide el nuevo informe jurídico que sale de la Cámara Alta.

En este sentido señalan derechos fundamentales vulnerados como el de la igualdad, la libertad ideológica, la seguridad jurídica o valores como el de la separación de poderes.

No obstante, también aclaran en otro informe diferente centrado en la posibilidad de que la Mesa del Senado no califique ni admita a trámite esta proposición de ley, tal como pide Vox, que no es posible porque el Senado tiene la "obligación automática" de calificar una iniciativa según marca la Constitución.

Así se lo ha hecho llegar la Secretaría General a la Mesa del Senado en un texto que el órgano competente deberá valorar en la reunión de este martes a las 12:00 horas.

Los letrados del Senado exponen que la admisión a trámite es "un acto de continuidad", por lo que la Mesa de la Cámara Alta tiene que obligatoriamente dar curso a la proposición de ley, incluso aunque fuese inconstitucional.

En este sentido, el informe jurídico recomienda a los miembros de la Mesa, en la que el PP tiene mayoría, que se haga constar expresamente en el mismo acto de admisión a trámite "las dudas sobre su constitucionalidad".

No obstante, la secretaria general del Senado deja claro en su informe sobre la ley de amnistía de la inconstitucionalidad de la norma y considera que hubo "irregularidades" en su "procedimiento legislativo" en el Congreso, donde precisamente se emitieron dos informes jurídicos diferentes.

El primero del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, señalando que la proposición de ley no tenía "contradicción evidente y palmaria" frente a la Constitución, y un segundo procedente de la comisión de Justicia que expresaba sus dudas sobre su encaje en la Carta Magna.

Los letrados del Senado creen que las irregularidades en su tramitación en el Congreso podrían comportar "una nulidad radical de lo actuado en dicha Cámara por infracción de las reglas esenciales de formación de su voluntad".

Consideran que el dictamen rechazado en el pleno debería haber hecho decaer la ley, avisan de la prórroga de plazos de enmiendas cuando el trámite era de urgencia o señalan que las enmiendas transaccionadas para elaborar un nuevo dictamen no fueron distribuidas en plazo a todos los grupos parlamentarios.

Por otra parte, el informe jurídico del Senado también alerta de "fraude constitucional" al elaborarse una ley que no tiene encaje en la Constitución y que supondría "una reforma constitucional encubierta".

Incide en que el Parlamento "no puede integrar la Constitución para llenar sus supuestos vacíos pues estaría suplantando al poder constituyente".

El texto considera que con esta ley se podría plantear un conflicto entre órganos constitucionales, con la celebración de un pleno en el Senado que pida formalmente la retirada de la proposición de ley del Congreso y ante el Tribunal Constitucional para la posible petición de suspensión cautelar del procedimiento legislativo.

Los letrados de la Cámara Alta señalan también una posible petición de recurso de amparo por vulneración del derecho de representación política.EFE

rdm-flc/av