Los comunes lamentan que la candidatura europea de Podemos "dificulta" una acuerdo para las catalanas

El portavoz de los Comuns, Joan Mena, ha lamentado este lunes que la candidatura europea de Podemos "dificulta cualquier tipo de negociación" para reeditar un acuerdo de coalición para presentarse a las elecciones al Parlament de Cataluña, que tendrán lugar el próximo 12 de mayo. Aún así, Mena ha destacado en rueda de prensa que están en conversaciones con la delegación de Podemos en Cataluña y que hablarán con ellos: "Por nosotros no quedará". "No me gusta que estén en conversaciones con otras formaciones políticas. Porque nosotros tenemos claro cuál es nuestro proyecto político y en este momento hemos visto que es incompatible con el proyecto de ERC", ha explicado Mena sobre las posibles conversaciones de Podem Catalunya con otras formaciones. Además, Mena ha reclamado un Govern fuerte y de izquierdas de cara a las elecciones autonómicas, y ha acusado a ERC de no tener un modelo para Cataluña y al PSC de apostar por "políticas caducas", en alusión al proyecto del Hard Rock, por el que no se aprobaron los Presupuestos de 2024 y por lo que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, convocó elecciones anticipadas. El portavoz de los comunes ha asegurado que si es por ellos "no se aprobará ni la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, ni el casino más grande de Europa, ni la B-40", al ser preguntado por si estos tres proyectos que defiende el PSC serán su condición en la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat. El portavoz de los Comuns ha subrayado que su formación política no permitirán que "vengan especuladores" a Cataluña, y ha acusado a socialistas y republicanos de ponerles alfombra roja, en sus palabras. "La prioridad es que Cataluña tenga un Govern fuerte de izquierdas. Hemos demostrado la firmeza de nuestras convicciones. El país no está en venta", ha subrayado sobre si dirán 'no' a un Govern de izquierdas si las otras formaciones no renuncian al Hard Rock. CONVOCAR ELECCIONES, "LA DECISIÓN MÁS COHERENTE" Asimismo, ha asegurado que la decisión de convocar elecciones anticipadas ha sido la "decisión más coherente del Govern de toda la legislatura", y ha descrito al Ejecutivo de ERC como un Govern débil, de final de etapa y al que, a su juicio, le ha marcado la agenda el PSC. Mena ha lamentado que el Govern "ha llegado tarde a la gestión de la sequía", también ha asegurado que no ha sabido gestionar la crisis educativa que asegura que atraviesa Cataluña, ni tampoco las protestas de los agricultores. "El 12 de mayo es la oportunidad para que gane la Cataluña valiente y también para que gane el futuro que queremos para los catalanes. Es una oportunidad para abrir una nueva etapa en este país", ha destacado Mena. Los Comuns celebrarán este lunes por la tarde una ejecutiva extraordinaria en la que decidirán el proceso de primarias para elaborar después las listas de cara al 12 de mayo, han informado fuentes de la formación. PUIGDEMONT Preguntado por la posibilidad de que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, se presente a las elecciones catalanas, Mena ha respondido que es una buena noticia y que demuestra que "el proceso de desjudicialización está funcionando". Sobre si teme que la candidatura de Puigdemont vuelva a centrar la campaña en la independencia de Cataluña, el portavoz de los Comuns ha respondido que "estas elecciones no van de eso", sino que van del modelo educativo, sanitario, las políticas de vivienda y las de transición ecológica para Cataluña.