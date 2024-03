La Mesa del Parlament rechaza tramitar una ILP sobre "regular el estatus político" de Cataluña

La Mesa del Parlament ha rechazado este lunes tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone "regular el estatus político" de Cataluña. Fuentes parlamentarias han explicado que un letrado de la Cámara catalana ha elaborado un informe que avisa de que esta iniciativa no cumple con la ley de las ILP, ya que es similar a otra presentada anteriormente --no se pueden tramitar dos ILP similares en la misma legislatura--, además no se ciñe al ámbito de las competencias de la Generalitat y el texto "no se ha presentado en forma de articulado". Esta ILP ha sido impulsada por el Cercle Català de Negocis (CCN), Reagrupament Independentista, Cercle Català per la Iniciativa Popular y Suport Civil Català. La Mesa del Parlament admitió a trámite el 20 de febrero una ILP registrada por Solidaritat Catalana per la Independència, que pide que la Cámara catalana declare la independencia de Cataluña. DIPUTACIÓN PERMANENTE A partir de este martes, cuando el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publique la convocatoria de elecciones, se activará la diputación permanente del Parlament, que liderará la presidenta del Parlament, Anna Erra y estará formada por 23 miembros de la Cámara. La diputación permanente se reunirá este martes por la tarde para elegir a las dos vicepresidencias y a la secretaría primera. La Mesa del Parlament también ha admitido a trámite dos proposiciones de ley de Vox que piden derogar la Ley LGTBI y suprimir el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), pero estas iniciativas decaerán este martes con la disolución del Parlament. COMPARECENCIA DE UBASART Sobre la petición de comparecencia de la consellera de Justicia de la Generalitat, Gemma Ubasart, en el Parlament, tras las protestas de sindicatos de prisiones y la muerte de una cocinera de la cárcel de Mas d'Enric (Girona), las mismas fuentes han detallado que la Mesa trasladará al Govern que deberá formular una nueva petición de comparecencia ante la diputación permanente de la Cámara, ya que con la convocatoria electoral se disolverán también las comisiones. Además, la Mesa también ha trasladado a la Fiscalía la incomparecencia en la Comisión de investigación sobre la infiltración de policías en los movimientos sociales e independentistas del delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; de la delegada del Gobierno en Valencia, Maria Pilar Bernabé; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, los miembros y exmiembros del Gobierno central se remiten a un informe del Consejo de Estado, que recoge que solo están obligados a rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados.