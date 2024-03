La Junta extremeña ofrece "toda la colaboración del mundo" ante la aparición de 700.000 mascarillas en Almendralejo

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha mostrado "toda la colaboración del mundo" por parte del Ejecutivo autonómico ante las 700.000 mascarillas aparecidas en un almacén del Palacio del Vino de Almendralejo. Un material sanitario ante el cual deben ser "muy cautos y muy prudentes" y no hacer manifestaciones hasta contar con un "informe detallado de lo ocurrido". En este sentido, ha señalado que la Junta ha puesto las mascarillas "en manos y conocimiento" de la Guardia Civil para que determine lo ocurrido tras encontrarse con "esta realidad" y "viendo también lo que se estaba fraguando en el entorno en momentos tan difíciles". "Lo que queremos es que esto de alguna forma se identifique, y se decida qué es lo que había pasado", ha señalado en declaraciones a los medios, a preguntas de los periodistas en Badajoz sobre las últimas informaciones publicadas en torno a las mascarillas encontradas en Almendralejo con el cartel de "no utilizar". "Por nuestra parte toda la colaboración del mundo, deseamos que todo esto sea lo mejor para todos y que, en momentos tan difíciles y tan duros que muchos todavía recordamos, y que han dejado secuelas que no vamos a olvidar nunca, no se hayan convertido en un oportunismo", ha remarcado. La portavoz y consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes, Victoria Bazaga, ha hecho estas declaraciones a los medios con motivo de su participación en la presentación de la primera edición de la prueba BP Ultimate Rally Raid 2024, en el Edificio Siglo XXI en Badajoz.