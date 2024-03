La izquierda pide la comparecencia del jefe de gabinete de Ayuso por "extorsionar" periodistas y PP avanza que no irá

Más Madrid y PSOE han registrado la comparecencia del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, para que comparezca en la Comisión de Presidencia por "extorsionar" a periodistas, mientras que Vox ha asegurado que "condena" estas actuaciones. Lo han explicado los partidos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas en alusión a la información publicada este fin de semana por 'elDiario.es' que alude a que Rodríguez envió mensajes a una de sus periodistas por la publicación de las noticias relativas a la pareja de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Mientras que la izquierda y Vox han mostrado su rechazo, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha limitado al ámbito de "lo privado" estos mensajes difundidos por 'elDiario.es' y ha adelantado que Rodríguez no acudirá a la comisión. "Ninguno de nosotros resiste el escrutinio de su móvil. No sé el grado de confianza para expresarse en esos términos", ha apuntado para añadir a continuación que "probablemente no venga porque no tiene razón para hacerlo". VOX "CONDENA LAS AMENAZAS" Al principio de la rueda de prensa ha intervenido la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, quien ha asegurado que no es "partidista de este tipo de política" y que no se lo merece "ni el peor de los adversarios ni los periodistas". "Creo que es una responsabilidad de Ayuso tiene que controlar la imagen que quiere dar y qué valores quiere transmitir. Si cree de verdad en la libertad de prensa. Si dependiera de mí y fuera alguien de mi equipo... Él dimitiría", ha indicado. Por su parte, su homólogo del PSOE, Juan Lobato, ha pedido el "cese inmediato" de Rodríguez como "paso previo" a la dimisión de la presidenta. "Hemos registrado una propuesta pidiendo entre ellos la comparecencia por el ataque y la censura a los periodistas", ha insistido. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha anunciado que su grupo además de la comparecencia en comisión también ha registrado una proposición no de ley (PNL) para debatir lo sucedido en el Pleno de la Asamblea. "Quien ampara a quienes amenazan es cómplice de quienes amenazan", ha rematado. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enmarcado este lunes la conversación entre su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y una periodista de 'elDiario' en "dos personas que tienen una relación de confianza de más de 30 años" que "discuten por Whatsapp".