La Audiencia de Barcelona ordena admitir a la RFEF como acusación particular del caso Negreira

La Audiencia de Barcelona ha ordenado admitir a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como acusación particular del caso Negreira, que investiga pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTAA) José María Enríquez Negreira a través de sus empresas, supuestamente para conseguir favores arbitrales para el club. En un auto consultado por Europa Press este lunes, la sección 21 del tribunal estima el recurso que presentó la RFEF cuando el juez instructor rechazó que formaran parte de la causa, una decisión que respaldaron tanto la Fiscalía como el FC Barcelona. El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, responsable de la investigación, justificó su decisión en que la RFEF ejerce funciones públicas bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes (CSD), que a su vez depende del Ministerio de Cultura y Deporte, y consideró que la Federación no está habilitada para personarse como acusación popular. En cambio, la RFEF argumentó que como entidad privada, "su condición de ofendido no ofrece lugar a dudas" y por tanto cree que es necesario que esté habilitada para ser acusación popular, porque podría personarse como acusación popular. Los jueces de la Audiencia de Barcelona tienen en cuenta que en este presunto delito de corrupción en el deporte "el bien jurídico protegido era el juego limpio en la práctica del deporte", un ámbito que corresponde a la RFEF. "Si las conductas que están siendo objeto de investigación se produjeron, y es lo que se está investigando, debieron necesariamente tener repercusión en el desarrollo de los encuentros deportivos, puesto lo que perseguían alteración de sus resultados o la obtención de unos arbitrajes más favorables", señalan los jueces antes de concluir que la RFEF sí está legitimada para ejecer como acusación particular.