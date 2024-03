La abogacía catalana alerta que las protestas en prisiones afectan a la asistencia a presos

El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) ha alertado de que las protestas en prisiones y el hecho de que "no estén amparadas por una convocatoria formal de huelga y la correspondiente implantación de servicios mínimos, está afectando a la asistencia letrada" de los presos, así como la comunicación presencial o por videoconferencia con sus defensas. En un comunicado este lunes, han alertado de la situación a causa de los cortes en los accesos a las cárceles así como de la falta de personal, y han afirmado que "el legítimo derecho a la protesta en ningún caso debe impedir el ejercicio del derecho a la defensa". Han remarcado que "las personas privadas de libertad siempre deben tener garantizado como derecho esencial el derecho a su defensa con plenas garantías", y han lamentado que las protestas que siguen desde el jueves de la semana pasada pueden suponer que se suspendan visitas o desplazamientos de presos para acudir a citas judiciales. "Exigimos a la administración competente que tome todas las medidas necesarias para resolver este conflicto de forma urgente y evitar que en el futuro se repita una situación como esta", han añadido en referencia tanto a la seguridad de los trabajadores como al libre ejercicio de la abogacía. El comunicado del Cicac también muestra la "condena rotunda de los hechos que provocaron la muerte violenta de Núria L., jefa de cocina del Centre Penitenciari de Mas d'Enric", en El Catllar (Tarragona), y han mostrado su solidaridad con la familia y los compañeros de la víctima. El miércoles pasado una cocinera de la prisión de Mas d'Enric (Tarragona) murió presuntamente a manos de un preso que luego se suicidó, tras lo que funcionarios de prisiones han protagonizado protestas desde el jueves sin una convocatoria formal de huelga, y en este sentido la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat ha avisado este lunes de que los funcionarios que protestan y no acuden a su lugar de trabajo "se exponen al régimen sancionador" al no existir convocatoria de huelga que ampare su ausencia.