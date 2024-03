Illa se reivindica como candidato transversal y señala que la sociedad catalana "no está" en la vía unilateral

El líder del PSC, Salvador Illa, se ha reivindicado como candidato para una mayoría transversal que quiere un autogobierno fuerte en Cataluña, alegando que la sociedad catalana "no está" en la vía de la unilateralidad que Junts y ERC siguen defendiendo como una posibilidad. Illa se ha dirigido este lunes en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, a una mayoría catalana "transversal" que tiene "formas de pensar distintas" pero que comparte el objetivo de querer volver a una Cataluña "con un autogobierno fuerte". Al ser interpelado por la posibilidad de la vía unilateral que siguen defendiendo las fuerzas independentistas, ha subrayado que "lo que no se puede hacer" es "romper el marco de convivencia". "La sociedad catalana no está en esto, está en otra cosa", ha proseguido el también exministro de Sanidad, tras ser elegido de nuevo por su partido como candidato a los comicios catalanes. Así, se ha presentado como alternativa a un gobierno que "no ha estado a la altura de lo que Cataluña necesita". "La Cataluña que pasa página, se está abriendo paso, esta Cataluña que quiere abrir un tiempo nuevo. Pasar página quiere decir para nosotros unir a los catalanes y servir a los catalanes. Vengan de donde vengan los catalanes, hayan nacido donde hayan nacido, hablen la lengua que hablen, sientan como sientan", ha indicado el dirigente socialista. En referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont, que anunciará este jueves si finalmente se presenta a la cita electoral, Illa ha transmitido "todo su respeto" a las decisiones que toman el resto de formaciones políticas. Respecto a su nombramiento como candidato de este pasado domingo, Illa se ha mostrado "muy reconfortado y agradecido" y concienciado en no defraudar "la confianza" que el PSOE ha depositado en él.