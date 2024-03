Illa asegura que Puigdemont no "alterará en nada" la campaña del PSC si decide presentarse

El primer secretario del PSC y candidato del partido a las elecciones del próximo 12 de mayo, Salvador Illa, ha asegurado que si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont decide presentarse a los comicios, no "alterará en nada" la campaña de los socialistas. "Ya ha participado en otras ediciones y hemos visto el resultado. Nosotros a las cosas, a defender un autogobierno fuerte, una presidencia de la Generalitat que una a los catalanes", ha sostenido en una entrevista de este lunes en 'Crónica Global' recogida por Europa Press. Para Illa, que este fin de semana ha encabezado el 15 Congreso del PSC celebrado en el Palau de Congressos, la "Cataluña que quiere pasar página se está abriendo paso y está diciendo ya basta. Que venga quien quiera, piense lo que piense y hable la lengua que hable". En este sentido, ha considerado que la vuelta de Puigdemont no evitará que el PSC hable de lo que, a su juicio, hace falta en Catalunya: "Hablaremos de la calidad y la prosperidad que merece Catalunya y que han bajado en estos últimos diez años con las presidencias de Mas, Puigdemont, Torra y Aragonès". Al preguntársele por si ERC y PSC buscaban el avance electoral aferrándose al complejo turístico Hard Rock, el cual los Comuns rechazaban para dar su apoyo a los Presupuestos de la Generalitat, lo ha negado: "Nosotros llegamos a un acuerdo no para ayudar a Pere Aragonès, sino para evitar perjuicios a la sociedad catalana", ha sostenido Illa.