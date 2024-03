'Génova' admite que "no hay prisa" para elegir candidato del PP en Cataluña porque hay plazo hasta el 8 de abril

El PP de Alberto Núñez Feijóo considera que "no hay prisa" para elegir al candidato del PP en Cataluña porque el plazo límite para registrar candidaturas finaliza el 8 de abril, según han señalado fuentes de la cúpula del PP, que añaden que la prioridad es la negociación con Ciudadanos para integrarse en las listas del Partido Popular ante las catalanas del 12 de mayo. Sin embargo, la tardanza de 'Génova' en desvelar quién será el cabeza de cartel del PP ante esos comicios ha provocado inquietud en algunos dirigentes de la formación, que alertan de que relevar al actual presidente del PPC, Alejandro Fernández, sería "un error". En los últimos días, algunos cargos han expresado su apoyo cerrado al presidente del PP catalán, como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. "Yo soy partidaria de Alejandro Fernández. Me parece una persona que es un magnífico parlamentario, que es un hombre muy riguroso, que es un defensor de la Constitución y que es el mejor candidato que va a tener Cataluña", ha afirmado, tras asistir en Madrid al homenaje del exdiputado Eugenio Nasarre, fallecido el pasado 27 de enero. También le ha respaldado públicamente la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso y exdiputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, quien elogió hace unos días en esRadio su visión "nítida y clara" de lo que pasa en Cataluña y dijo que ella votaría a Fernández. "Quizá haya alguien mejor, pero yo a esa persona, de momento, no la conozco", apostilló. Paralelamente, Alejandro Fernández ha recibido este fin de semana el apoyo de entidades constitucionalistas como Convivencia Cívica Catalana, S'Ha Acabat! o Asamblea por una Escuela Bilingüe, así como expresidentes de Sociedad Civil Catalana (SCC), entre otros. "DE MOMENTO NO HAY NADA DECIDIDO" Aparte de Fernández, en las quinielas aparecen otros nombres como posible cabeza de cartel, como la portavoz del PP en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat, el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, o el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera. Algunas fuentes hacen hincapié en la figura de Montserrat y no descartan que pueda regresar de Bruselas para convertirse en candidata, dejando así vía libre a Esteban González Pons como 'número uno' en las europeas. Sin embargo, en los últimos meses la exministra de Sanidad ha trasladado al equipo de Feijóo y al PP catalán que su preferencia era repetir como eurodiputada. Fuentes del PP catalán consultas por Europa Press aseguran que la dirección nacional del PP "lo está pensando" y "de momento no hay nada decidido". Otras fuentes del partido ponen algunos reparos al perfil de Fernández, al que reprochan que no haya revitalizado orgánicamente al PPC y que se haya centrado en su faceta de orador en el Parlamento catalán. Por el momento, Fernández ha optado por no hacer declaraciones públicas aunque en Twitter ha lanzado un mensaje recordando a Camaron cuando decía que hay que ser "como la mimbre, que la bambolea el aire, pero se mantiene firme". EL CANDIDATO, UNA DECISIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL NACIONAL DEL PP Pese a las presiones para que despeje la incógnita del candidato, el PP de Feijóo maneja sus tiempos y pone el foco en la búsqueda de un acuerdo con Ciudadanos para "reforzar la única opción constitucionalista" dentro del PP y sus siglas, según han indicado fuentes del partido a Europa Press. En este contexto, las citadas fuentes han insistido en que la prioridad es ver cómo incluir al partido naranja dentro del PP antes de pasar a la "siguiente pantalla". Este fin de semana continuaron las conversaciones entre ambas formaciones, que lideran Cuca Gamarra (PP) y Adrián Vázquez (Cs). En el PP han admitido que "no hay prisa" para designar al candidato, máxime cuando hay de plazo límite hasta el 8 de abril para registrar las listas. Según el calendario electoral, las formaciones que quieran presentarse a las elecciones del 12 de mayo tendrán que registrar sus candidaturas entre el 3 y el 8 de abril. Además, fuentes de la cúpula del PP han recordado que, como fijan los Estatutos del partido, la elección del 'número uno' en autonómicas corresponde al Comité Electoral Nacional del Partido Popular, órgano que lidera el vicepresidente de la Xunta de Galicia en funciones, Diego Calvo. EN LA CÚPULA DEL PP VEN A CS CON "GANAS" DE INTEGRARSE En medio de esas negociaciones con Cs, otras fuentes de la cúpula del PP han asegurado que ven con "ganas" al partido naranja de integrarse en el Partido Popular y recuerdan cómo se produjo en el pasado la integración de CDS. Dentro de ese diálogo se trabaja en un acuerdo global, que abarque también las europeas previstas para el 9 de junio. Desde 'Génova' han recordado que estos años el PP ya ha integrado a perfiles importantes de Ciudadanos, como la exconsejera de Cultura de Cs Marta Rivera de la Cruz; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el exportavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco; o Rocío Blanco, que fue consejera en Andalucía con el partido naranja. Entre los posibles fichajes que podrían formar parte del PP en un futuro próximo, los 'populares' citan el nombre de Adrián Vázquez o de Maite Pagazaurtundua, ambos con escaño en el Parlamento Europeo, según fuentes del partido.