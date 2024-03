García (Sumar) acusa al PNV de "crispar a la sociedad vasca desde la derecha" y plantear "barbaridades"

La candidata de Sumar a Lehendakari, Alba García, ha acusado al PNV de "crispar a la sociedad vasca desde la derecha" y plantear "barbaridades" cuando propone ejecutar desahucios en 48 horas en casos de ocupación y habla de "levantar un "muro de contención" en el Ebro". En declaraciones realizadas en Bilbao, la aspirante se ha referido así, entre otras cuestiones, a la propuesta jeltzale en el Congreso para acometer un cambio legal que permitiría a la Justicia ejecutar desahucios en un plazo de 48 horas en casos de ocupación de viviendas. "Lo que tenemos que atajar rápido es el precio de la vivienda, de la vida, de los alquileres y creo que ahí se debería poner el foco. El verdadero problema en Euskadi es lo que cuesta alquilar un piso y no los desahucios", ha enfatizado. Además, ha censurado tanto las declaraciones del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, respecto a levantar un "muro de contención" en el Ebro, como el hecho de que el aspirante jeltzale a la Lehendakaritza, Imanol Pradales, acusará este domingo a quienes "proponen que todo sea público" de no decir que "esa ronda la acabaremos pagando entre todos". "Hemos asistido este fin de semana a cómo el PNV ha crispado a la sociedad vasca desde la derecha. Hemos podido escuchar algunas barbaridades", ha censurado. "INVENTARSE PROBLEMAS" Según ha defendido, la sociedad vasca "necesita soluciones" y no "inventarse problemas". "La sociedad pide una salud pública de calidad, blindar Osakidetza y los servicios públicos, y no más clínicas privadas", ha defendido. Asimismo, ha advertido que la ciudadanía reclama "convivencia y acogida digna y no una tensión identitaria". "Por eso creemos que, desde Sumar, vamos a aportar lo que la sociedad vasca necesita que son soluciones y respuestas desde el sentido común", ha añadido.