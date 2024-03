El PSOE presentará mociones en todos los ayuntamientos para forzar al PP a aplicar el limite al precio del alquiler

El PSOE presentará mociones en todos los ayuntamientos de España para que se aplique el índice de precios de referencia a los precios del alquiler que sirve para limitar el precio de la renta en zonas declaradas como tensionadas. De este modo pretende forzar al PP a adoptar esta medida en los municipios donde gobierna. El pasado viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este índice, aunque de momento solo se aplicará en 140 municipios de Cataluña, de modo que los socialistas llevan a cabo esta medida para que otros ayuntamientos se sumen. Así lo indicó este lunes la portavoz del PSOE, Esther Peña en una rueda de prensa en la sede nacional del partido en la calle Ferraz, donde subrayó que se trata de una herramienta a disposición de los ciudadanos "pero también de las administraciones públicas que quieran intervenir en zonas tensionadas", donde es "imposible" acceder a una vivienda por los precios "desorbitados" que se dan. "Al fijar por ley estos índices máximos y mínimos y hacerlo de manera pública, lo que queremos es evitar esa especulación que se produce en muchas ciudades y que está provocando que en muchas ocasiones más del 40% del salario de los trabajadores se destine a alquiler", ha señalado. De este modo buscan que los jóvenes puedan acceder a una vivienda e iniciar un proyecto de vida de forma independiente y que los trabajadores no tengan que dejarse buena parte de su sueldo en el alquiler. La portavoz del PSOE ha remarcado que no es una medida "contra propietarios" pues considera que unos precios "asequibles", dentro de la lógica de mercado, que no se salga de los sueldos que se cobran en España "son beneficiosos para todos" porque reducirán los impagos. En este sentido ha recriminado que el PP se oponga a esta medida "sin ofrecer más opciones" y le ha pedido que cumpla la ley y aplique este índice para aliviar así la situación económica de muchas familias.