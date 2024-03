El PP pide aclaraciones por la relación Begoña Gómez y Air Europa y no descarta acudir a la Justicia para que investigue

El PP ha pedido al Gobierno en el Congreso que ofrezca explicaciones sobre el vínculo de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con el grupo Globalia, propietario de Air Europa, y si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "conocía" esas reuniones de su esposa. Además, ha avisado que no descarta pedir "por la vía judicial que se investigue las relaciones y negocios de la mujer del presidente del Gobierno", según han informado fuentes 'populares'. El PP ha iniciado una ofensiva parlamentaria para que el Ejecutivo explique "si la agenda profesional e institucional de la esposa de Sánchez influye en las decisiones del Ejecutivo en materia económica e institucional", han señalado las mismas fuentes. Los 'populares' han señalado que la Oficina de Conflictos de Intereses, que depende del Ministerio para la Transición Digital y la Función Pública, "ha actuado en defensa del presidente del Gobierno". "NI SE HAN MOLESTADO EN DISIMULAR" "Lamentablemente, no nos sorprende la decisión de la Oficina de Sánchez de Conflictos de Intereses, que ha sido muy diligente con los intereses del presidente y los de su esposa. Sí es llamativo que ni siquiera se hayan molestado en disimular y haya sido el propio PSOE quien haya dado a conocer la resolución desde Ferraz", han recalcado fuentes del PP. En este sentido, las mismas fuentes han señalado que el "resultado de su resolución es el esperado", ya que "ha calcado los argumentos esgrimidos por el PSOE" cuando el PP presentó la denuncia ante este organismo para determinar la responsabilidad del presidente del Gobierno en el caso de que no se hubiese ausentado o inhibido de los Consejos de Ministros del 3 de noviembre de 2020 y el 16 de marzo de 2021 que "tomaron decisiones favorables a una compañía que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer". El PP ha anunciado que seguirán reclamando "todas las explicaciones posibles sobre este conflicto de intereses" e intensificarán su ofensiva parlamentaria, como ha anunciado este mediodía el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo. Por lo pronto, el PP --con la firma de sus diputados Carlos Floriano, Belén Hoyo y Pedro Muñoz-- ha registrado una batería de preguntas sobre la relación empresarial con Air Europa y las reuniones mantenidas antes del rescate a la aerolínea aprobado por el Consejo de Ministros. Según el PP, Air Europa "ha admitido las reuniones secretas con Begoña Gómez en su sede y el Instituto de Empresa, los pagos del avión". "En medio de esas dos citas de la esposa del presidente, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el mecanismo de rescate de empresas privadas afectadas por el covid y, cuatro meses después, Air Europa acabó recibiendo 475 millones de euros del Estado", han subrayado fuentes del PP. PREGUNTA SI SÁNCHEZ CONOCÍA LAS REUNIONES DE SU ESPOSA En esas cuestiones, el PP pregunta si "conocía el presidente del Gobierno las reuniones de su esposa con el consejero delegado de Globalia", Javier Hidalgo. También quiere saber si participó de alguna forma el Gobierno en los proyectos de Hidalgo en los que Begoña Gómez "actuaba de asesora y consultora" y en los que "también participaba el comisionista de la 'trama Koldo', Victor de Aldama", presidente del Zamora C.F. Los 'populares' también piden saber si "se entrevistó la esposa del presidente, en persona o por vía telemática, con Víctor de Aldama" y, en caso afirmativo, si influyó esa interlocución "en la firma de contratos con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL por parte de varios ministerios del Gobierno y de gobiernos autonómicos socialistas". Además, el PP pregunta si "influyó la relación empresarial de Begoña Gómez con Globalia en el rescate de Air Europa por valor de 475 millones aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de julio de 2020". También recuerda que un año después de las reuniones entre la mujer de Sánchez e Hidalgo, el Gobierno "rescató también a Avoris Corporación Empresarial de la familia Hidalgo", por lo que quiere saber si "actuó la esposa del jefe del Ejecutivo como mediadora para la obtención de esta ayuda". En su batería de preguntas parlamentarias, el PP también quiere saber si "existen más relaciones empresariales de la esposa de Pedro Sánchez con empresas que hayan recibido ayudas por parte del Gobierno". EXPLICACIONES POR LOS VIAJES DE GÓMEZ A GHANA Y SI FUERON EN FALCON Los 'populares' consideran que la esposa de Sánchez se valió además de su puesto en el IE Africa Center "para viajar a Ghana y reunirse, en enero de 2022, con el embajador de este país en Madrid". Por eso, ha avanzado que exigirá explicaciones sobre los viajes de Gómez a Ghana y sus encuentros con embajadores. A su entender, el Ejecutivo debe explicar si los viajes de Begoña Gómez a Ghana y otros países se costearon con dinero público y si se empleó el Falcon para los mismos. Además, el PP considera necesario que se haga pública la agenda institucional de la esposa del presidente para conocer si ha mantenido reuniones con otros embajadores y mandatarios extranjeros, y cuál era el motivo de las mismas. En el escrito que ha registrado el PP en el Congreso, pregunta textualmente: "¿Con qué otras Embajadas ha mantenido este tipo de encuentros la esposa del presidente?; ¿Qué iniciativas ha trabajado el Gobierno con Ghana?; ¿Utiliza la esposa del presidente del Gobierno el Falcon para desplazarse a Ghana y otros destinos?". También pregunta "cuáles fueron los temas tratados entre Gómez y el embajador, "toda vez que la embajada ha publicitado el encuentro" con la esposa de Sánchez; cuáles son los proyectos en que está colaborando Ghana con la oficina de Gómez y si se utilizan recursos públicos para los proyectos mencionados".