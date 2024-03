El acusado de violar a una mujer que conoció por Facebook dice que tenían una "amistad sexual" y apunta a una venganza

El hombre acusado de violar en Palma a una mujer a la que había conocido por Facebook ha negado este lunes, ante un Tribunal, la versión de la víctima, asegurando que ambos mantenían lo que ha descrito como una "amistad sexual", con relaciones consentidas. De este modo el procesado ha apuntado a un posible ánimo de venganza por "celos" por parte de la denunciante. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado este lunes por la mañana el juicio, en el que la Fiscalía solicita una condena de nueve años de cárcel. Los hechos habrían tenido lugar en agosto de 2018. La víctima ha mantenido que el hombre la violó, si bien ha modificado radicalmente su versión en cuanto al tipo de relación existente entre ambos. En el hospital y durante la investigación la denunciante reconoció que había mantenido relaciones sexuales con el acusado con anterioridad al día de los hechos, y que en aquella ocasión ella no había accedido porque no se encontraba bien --por una enfermedad que padece-- pero que él la forzó. Sin embargo, en el juicio ha asegurado que aquella era la primera vez que se veían. En concreto, ante el Tribunal la mujer ha contado que llevaban unos meses hablando por mensajes de texto y que aquel día quedaron en el domicilio de él para hablar de un asunto que había motivado una discusión entre los dos, relacionada con celos. Según la mujer, al poco de llegar al domicilio y sentarse en el sofá, él se abalanzó de forma repentina sobre ella, inmovilizándola, y la violó mientras le tapaba la boca. "Recuerdo que no podía quitármelo de encima, él me empujaba hacia abajo. Sé que lo arañé porque perdí bastantes uñas", ha contado. Después de eso regresó a su casa y más tarde al hospital. Cuando la Fiscalía ha interrogado a la mujer por el cambio en su versión, la denunciante se ha ratificado en la que ha ofrecido en el juicio: "Sólo lo vi ese día". Además ha rechazado la posibilidad de que la denuncia esconda un plan de venganza: "No, por favor, ¿a quién se le ocurre?". Con todo, la mujer reconoció a los médicos que la atendieron en Son Espases que llevaba un tiempo manteniendo relaciones sexuales esporádicas con el acusado. También entregó su ropa interior a la forense, pero no consta que estuviera rasgada, como ha expuesto este lunes la denunciante en el juicio. El acusado, por su parte, ha asegurado que la mujer había estado "cinco o seis veces" en su piso, y que "no se lo tomó bien" cuando él le comunicó que no le interesaba una relación sentimental seria con ella. Según el acusado, él se lo dijo justo antes de mantener la relación sexual controvertida, y se lo repitió después. La Fiscalía ha mantenido su petición de nueve años de cárcel junto a una orden de alejamiento durante 15 años y una indemnización de 20.000 euros. La fiscal ha reconocido que hay una "importante contradicción" en el testimonio de la víctima si bien considera ue afecta a un elemento periférico y no al núcleo de los hechos. La defensa ha solicitado la absolución haciendo valer las contradicciones. En el turno de última palabra el joven ha lamentado que le detuvieron nueve meses después de los hechos por lo que las únicas pruebas que tenía para defenderse eran su palabra y una conversación de Facebook con la víctima. Así, ha reiterado que es inocente.