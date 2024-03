De Andrés (PP) acusa al PNV de no tener "credibilidad" cuando propone expulsar okupas en 48 horas

El presidente del PP vasco y candidato a Lehendakari, Javier de Andrés, ha asegurado que la formación jeltzale no tiene "credibilidad" cuando propone ejecutar desahucios en 48 horas en casos de ocupación, y ha advertido que los socios de los jeltzales "creen en el modelo okupa". En una entrevista a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, De Andrés se ha referido además a la celebración, el próximo 21 de abril, de las elecciones vascas y ha incidido en que el objetivo del PP pasa por "crecer en los tres Territorios en votos y representación". Por otro lado, y tras reconocer que la coalición con Cs en los pasados comicios autonómicos vascos "no fue un acierto", ha incidido en que se vio que no fue "la fórmula adecuada" ya que el PP representa un proyecto "más consolidado". Tras manifestar que Euskadi está perdiendo "peso político, económico y social" con respecto al resto del Estado, ha subrayado que el PP recuperará votos de aquellos ciudadanos que hace cuatro años, con motivo de la pandemia, no acudieron a las urnas. "Las encuestas, lo que nos están diciendo es que nos viene votos del PNV", ha enfatizado, para añadir que quien "defiende al contribuyente, al trabajador, autónomos y pequeños empresarios es el PP". Por otro lado, ha reconocido que no quiere que gobierne "el proyecto de EH Bildu" ya que en la actualidad se aprueban leyes "en la línea de lo que plantea" la coalición soberanista. "MÁS EXIGENTES" En este contexto, ha advertido de que, en el caso de que los votos del PP fueran decisivos tras el 21 de abril, serían "mucho más exigentes" de lo que lo fueron cuando facilitaron que gobernara al PSE en el Ayuntamiento de Vitoria tras las pasadas elecciones municipales. Así, ha recordado que los socialistas han alcanzado un acuerdo presupuestario con EH Bildu, motivo por el que ha reiterado que le objetivo del PP no es solo "que no gobierne EH Bildu sino que su proyecto no salga adelante en Euskadi". "En materia de impuestos no podemos aceptar que se siga con la senda de crecimiento de los impuestos... Defendemos que la gente disponga de sus recursos y no decidan por ellos las administraciones públicas", ha argumentado. Por otro lado, ha apostado por materializar "cambios" en los casos de ocupación ya que la ley de Vivienda provoca que el dueño de un inmueble "tenga que soportar a un 'okupa' no se sabe cuánto tiempo". En este contexto, se ha referido al hecho de que el PNV haya propuesto acometer un cambio legal que permitiría a la Justicia ejecutar desahucios en un plazo de 48 horas en casos de ocupación de viviendas ajenas. "Hablan de que quieren promover una ley para expulsar a los okupas en 48 horas cuando el PNV se ha opuesto por dos veces a una iniciativa del PP en ese sentido. No tiene credibilidad. Sus socios además creen en el modelo okupa. Entre sus socios hay gente que es okupa y que les votan los okupas", ha afirmado, para añadir que lo que propone el PP es que quien tiene una propiedad "se le preserve y garantice". Además, ha asegurado que Ley estatal de Vivienda invade competencias vascas, aunque eso no es lo más grave sino el hecho de que está "sacando viviendas del mercado de alquiler" y se reduce la oferta. Por otro lado, ha cifrado en 104.000 las viviendas que se necesitarían en Euskadi para satisfacer la demanda existente. Por otro lado, ha censurado que en Euskadi se haya emprendido un "línea de proyecto populista" con la aprobación, entre otras, de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que "plantea que las exigencias de la UE se adelanten cinco años, lo que nos hace menos competitivos". También ha advertido que la Ley de Infancia y Adolescencia, Cooperación y Trans es "un borrado de las mujeres", de tal modo que "no se respeta adecuadamente a la figura femenina". Respecto a la reciente llegada a Euskadi de las transferencias de ferrocarriles de Cercanías, gestión de la homologación y equivalencia de títulos universitarios extranjeros y sistema de acogida de emigrantes, De Andrés ha asegurado que dos de ellas son realmente competencias exclusivas del Estado. "Lo que se hace realmente es una transferencia de la gestión de esas materias por ser exclusivas del Estado. Estamos ya en una fase en la que se asumen competencias exclusivas del Estado por el artículo 149 de la Constitución", ha detallado. A su juicio, el que la homologación y equivalencia de títulos universitarios extranjeros se haga en Euskadi "no aporta nada nuevo ni bueno por sí mismo". "El que la validación de los títulos la haga la administración del Estado o la vasca en sí mismo no aporta nada favorable o desfavorable. Como se haga tan mal como la evaluación de las identidades de los que cobran la RGI, en la que ha habido casos que una persona presentaba 50 pasaportes distintos... la experiencia de la administración vasca en la validación de documentos ha sido nefasta", ha criticado. SEGURIDAD SOCIAL Además, ha considerado que un traspaso de la Seguridad Social supondría "un perjuicio enorme para los vascos" al padecerse un déficit "muy superior al del resto". "Hacer la transferencia es hacer el canelo", ha añadido. En relación a la reclamación del PNV de transferir la gestión de los aeropuertos, De Andrés ha explicado que en el caso de Foronda, el aeródromo alavés está gestionado por Aena, el mayor gestor aeroportuario del mundo". "Me fío mas de él que de lo que pueda hacer gente que no tiene ni idea", ha aseverado. Por último, y tras reconocer que falta personal sanitario y médicos en todo el Estado, ha advertido de que en el País Vasco a ello se le suma el hecho de tener que "acreditar un conocimiento del euskera". "A nuestros médicos les negamos el valor de su formación sanitaria y ellos se buscan empleo en otro lugar. Tenemos una posibilidad de contratación mucho menor", ha lamentado.