Colau dice que Sumar apoyó su veto al Hard Rock y que Yolanda Díaz "siempre ha respetado" la autonomía de los comunes

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha asegurado que Sumar apoyó el veto de En Comú Podem al proyecto turístico Hard Rock en Tarragona exigido por el PSC en la negociación de los presupuestos de Cataluña, mientras que ha agradecido a su líder, Yolanda Díaz, por haber respetado "siempre" la autonomía de los comunes dentro de su proyecto político. Así lo ha detallado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si hubo tensión entre los comunes y Sumar tras su 'no' a las cuentas de la Generalitat de 2024 por lo que ha calificado como "un gran casino para promocionar la ludopatía y hacer economía precaria en Cataluña". "Yo solo tengo palabras de agradecimiento a Yolanda Díaz, ella siempre ha respetado que en Cataluña los comunes somos una fuerza catalana, catalanista, soberana", ha explicado Colau, indicando que los comunes toman sus "propias decisiones", pero que "evidentemente" lo hacen "de forma coordinada" con Sumar. Así, ha sostenido que han estado "en contacto con permanente con Yolanda Díaz" y con el grupo de Sumar, quienes han apoyado la decisión de vetar el Hard Rock porque ambas formaciones comparten un mismo modelo para Cataluña y España. "No queremos un macrocasino, no queremos ludopatía, no queremos trabajo precario", ha proseguido la exregidora de Barcelona, congratulándose de la "plena sintonía" y la "coordinación" con el partido de la ministra de Trabajo. Colau ha defendido que "no han habido presiones" y que si se hubiera querido desbloquear los presupuestos, el PSC "lo tenía muy fácil": "El señor (Salvador) Illa era la clave, tanto como el señor (Pere) Aragonès, que hubiera llamado a Pedro Sánchez para que hubiera llamado a Illa, que fue quien puso la condición como línea roja". "TODO ES CULPA DE COLAU" Sobre las acusaciones de PSC y ERC, que dicen que los comunes son los culpables del adelanto electoral en Cataluña, Colau ha recordado que mientras fue alcaldesa tenía una broma por la que todas las cosas malas que ocurrían en Barcelona parecían ser culpa suya. "La gente ya hacía como un chiste. Si se le caía el café, pues decía que es culpa de Colau", ha ironizado la exregidora barcelonesa, incidiendo en que la responsabilidad la tiene quien gobierna, que es quien tiene que negociar los presupuestos y llegar a acuerdos. Por otra parte, ha subrayado que los miembros de su partido han sido siempre "los más responsables, los más propositivos" y que de hecho han aprobado los últimos tres presupuestos en Cataluña, cosa que los socialistas no han hecho.