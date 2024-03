Cantabria, ANPE y CC.OO suscriben el acuerdo para reducir jornada lectiva de los docentes mayores de 55 años

La Consejería de Educación del Gobierno cántabro, ANPE y CC.OO han suscrito este lunes, en mesa sectorial, el acuerdo para la sustitución parcial de la jornada lectiva de mayores de 55 años, al que se han opuesto UGT y STEC, sindicato este último que estudia recurrirlo. El acuerdo deja fuera, entre otros, a los funcionarios interinos, según han informado estos sindicatos que han rechazado el acuerdo. STEC, sindicato mayoritario, sostiene que el acuerdo suscrito "empeora las condiciones" del que se firmó en 2006 "y deja fuera a prácticamente la mitad del colectivo docente". La afiliación del sindicato decidió en una asamblea reciente rechazar el acuerdo que ofrecía la Consejería al ver "inaceptable" que, después de doce años pendientes de recuperar este derecho, se "recortara" en sus condiciones. En concreto, se refiere a las horas lectivas que podrán sustituir por otras actividades los docentes, que se han visto reducidas respecto al acuerdo de 2006. Además, ha indicado que la Administración deja fuera a funcionarios con destino provisional, suprimidos, con comisiones de servicio, en prácticas, coordinadores y jefes de departamento, interinos, docentes de la escuela rural, conservatorios, escuelas oficiales de idiomas o formación profesional básica. STEC tampoco está de acuerdo con que las labores a adjudicar incluyan funciones que requieren formación y especialización, como la Coordinación de Igualdad o TIC; así como que suponga más carga burocrática para un profesorado que está --dice-- "absolutamente saturado en este sentido". El sindicato ha indicado que sus servicios jurídicos están estudiando un recurso por la "discriminación" que supone para algunos de los sectores más precarios del profesorado, como el personal interino, sobre el que se está dictando jurisprudencia que insta a reconocer por igual sus derechos. El objetivo será ampliar el alcance del acuerdo, como debiera haberse hecho, a su juicio, "a través de la presión y la negociación". También UGT se ha opuesto al acuerdo porque quedan excluidos los interinos con vacante y los funcionarios que no ocupan destino definitivo (asesores, expectativa de destino, comisiones de servicio o suprimidos, entre otros). Además, ha indicado que la propuesta del Ejecutivo autonómico excluye igualmente al personal del profesorado cuya ratio no está incluida en el convenio (conservatorios, escuelas rurales, escuelas oficiales de idiomas o Formación Profesional Básica, entre otros). Para UGT "no es válido ni aceptable bajo ningún concepto" que se queden fuera todos estos colectivos de trabajadores y que no puedan alcanzar los mismos derechos que el resto de los docentes" y ha recalcado que el sindicato "seguirá trabajando hasta donde sea necesario para que nadie quede excluido".