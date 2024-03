Ayuso ve al Gobierno "a la desesperada" y tacha de "chavista" que se usen "los poderes del Estado" contra su pareja

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que el Gobierno está "a la desesperada" contra ella y ha tildado de "chavista" y "gravísimo" que se estén "utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario". "Eso es lo profundamente ilegal y lo que se está investigando", ha sostenido. En declaraciones a los periodistas, durante una visita a la empresa Finanzauto en Arganda del Rey, Ayuso ha rechazado comentar lo publicado sobre su pareja, lo ha situado como "la estrategia de defensa de un particular" y ha criticado que la inspección fiscal a este esté "dando vueltas por todos los medios de comunicación". La dirigente madrileña cree que esto es "un escándalo absoluto", más teniendo en cuenta "lo que se está viviendo en España en estas semanas". Así, ha apuntado a una Ley de Amnistía, "que es profundamente corrupta" y que va a "amnistiar a personas que tienen graves delitos a sus espaldas para poder mantener al presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, "en La Moncloa". SEÑALA A LA MUJER DEL PRESIDENTE En este punto, ha incidido en que Sánchez a su vez tiene "a su mujer que nada tiene que ver con los sectores en los que se ha estado moviendo en estos años, con un evidente conflicto de intereses y en representación de todo el mundo". Para Ayuso, "está envuelta en una trama por la que nadie da una sola explicación", que tiene que ver con "aerolíneas y con ministerios", en la que hay "veinte personas que han sido detenidas" y en la que se habla de "pistolas" y de "rulos de dinero". A su parecer, buscan lanzar "tinta de calamar". Y es que la presidenta regional ha insistido en que es "gravísimo" que se utilicen "todos los poderes del Estado contra un particular" y ha incidido en que el viernes "todos aquellos que forman parte de la Justicia se echaron las manos a la cabeza" porque es la primera vez en la historia de la democracia "que sucede algo así". "Creo que son otros los que tienen que dar esas explicaciones", ha dicho. Asimismo, ha criticado que se piensen que se van a equiparar y que, por ello, no tienen que dar explicaciones. En este sentido, ha hecho hincapié en que "el futuro de España se está negociando en manos de un salvadoreño en Suiza". Esta es, para Ayuso, "toda la transparencia que tiene el Gobierno". "SE HAN PASADO MUCHAS LÍNEAS" "Yo creo que se han pasado muchas líneas y, bueno, pues todo esto se verá en los meses siguientes porque no estamos hablando de un particular, estamos hablando de todos los españoles a los que se les está negando un Estado de Derecho. Cada uno que tenga ahora un problema con un político se va a ver en estas", ha lanzado. Entiende que quieran intentar destruirla "por tierra, mar y aire" pero ha apuntado a la "trama de corrupción que está sufriendo el Gobierno a manos del que era su secretario de Organización" con "implicados ministerios, ministros, comunidades autónomas, organismos de todo, dineros, detenidos pistolas" y "prostíbulos". "Con todo lo que está saliendo, yo entiendo que el Gobierno esté a la desesperada y entiendo que intenten repartir y hacer las cosas a su manera, pero tendrá que rendir cuentas de por qué utiliza los medios del Estado y los poderes del Estado contra un particular por un fin tan grave", ha subrayado.