Albares defiende ante el resto de la UE que el catalán, euskera y gallego son la "identidad nacional" de España

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha señalado este lunes que el catalán, el euskera y el gallego son parte de la "identidad nacional" de España y por tanto la Unión Europea debe defender estas lenguas y atender la demanda de reconocerlas como lenguas de la Unión, como defiende el Gobierno en un documento que ha distribuido al resto de Estados miembros y que recoge sus argumentos. "Todos los argumentos de España para solicitar que el euskera, el catalán y el gallego sean lenguas oficiales de la UE son sólidos y legítimos", ha defendido el ministro de Exteriores en declaraciones antes del Consejo de Exteriores y previas a la reunión de este martes en el Consejo de Asuntos Generales que tendrá en su agenda la petición de España. Según Albares, con este documento el Ejecutivo de España pone "negro sobre blanco" sus motivos "de peso". También ha valorado que se distribuye como un documento propio del Consejo por lo que todos los socios europeos conocerán los argumentos detrás de la petición y se tienen que dar por aludidos, después de que países como Suecia y Finlandia vieran con reticencia el reconocimiento de estas lenguas y pidieran más información jurídica y sobre el impacto económico. "Es nuestra identidad nacional. Europa tiene que defender la identidad y el multingüistico y hay una realidad constitucional en España muy particular que Europa no puede desconocer", ha subrayado el titular de Exteriores. En todo caso, el ministro ha asegurado que la reforma del reglamento de lenguas de la Unión es una reivindicación que el Gobierno "no va a abandonar" y ha apuntado que le gustaría una votación pronto sobre la cuestión, aunque ha reconocido que "hay que ser realista" ya que requiere de la unanimidad de los 27. Igualmente, Albares ha reiterado la petición al Partido Popular Europeo para que colabore en la demanda del Gobierno insistiendo en que si apoyaran la iniciativa se podrían dar pasos en el Parlamento Europeo para que estos idiomas sean lenguas de trabajo. En este sentido, ha argumentado que los 'populares' también pueden abrir paso a la propuesta de oficialidad del catalán, el euskera y el gallego entre los Estados miembros que se sientan en el Consejo. "Poco a poco todos los países van comprendiendo y entiende nuestras razones", ha dicho. En la agenda del martes la cuestión de las lenguas está prevista como un punto de información por parte de España, que expondrá el memorando evocado por Albares, pero no se espera ninguna decisión al respecto.