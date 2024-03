Acusado de violar y matar a un amigo dice que no quería hacerlo y que estaba bajo la influencia del alcohol

A.S., un ciudadano marroquí acusado de violar y matar a golpes a un amigo con el que convivía en Albacete, también de origen marroquí, ha indicado que en ningún momento quería matarlo y que lo hizo bajo la influencia del alcohol y las drogas. Así lo ha narrado este lunes el propio acusado durante la cuarta sesión del juicio que se celebra, con jurado popular, en la Audiencia Provincial de Albacete, donde también ha indicado que la pedrada mortal fue accidental, ya que la "la lanzó" a oscuras y sin un objetivo claro. Una versión que han negado los forenses, que han declarado previamente al acusado, y quienes han asegurado que la víctima tenía varios impactos en el cráneo que habían sido asestados por una piedra. El acusado también ha contado que la víctima, en un primer momento trató de agredirlo sexualmente y que, acto seguido, salió del habitáculo en el que convivían ambos --una pequeña construcción abandonada y en ruinas a las afueras de Albacete, donde la víctima pernoctaba habitualmente--. Al salir del habitáculo, pasado un tiempo, el acusado volvió a entrar, lanzó la piedra contra la víctima y lo violó. "No tenía intención de matarlo", ha contado A.S., indicando que si hubiera querido hacerlo "hubiera usado un cuchillo o cualquiera otra arma". Durante la sesión de este lunes, también han prestado declaración los forenses, quienes han confirmado que la víctima presentaba numerosas heridas en el cráneo, además de otras 'postmortem' por mordeduras de roedores y gatos tras haber estado varios días el cuerpo en el habitáculo. Los forenses, a su juicio, también han destacado que el acusado "premeditó" la acción, ya que tras salir del habitáculo por el presunto intento de agresión sexual podría haberse marchado y, en cambio, se quedó, lo violó y, posteriormente, lo mató. PENDIENTES DEL VEREDICTO Concluido el juicio oral, la magistrada procederá a someter al jurado popular, por escrito, el objeto del veredicto, a través de diferentes preguntas, con el objetivo de que los nueve miembros que lo componen respondan de forma motivada si el acusado es o no culpable. Una vez establecido el objeto, el jurado deberá designar un portavoz que presidirá y dirigirá las sesiones de deliberación, que serán secretas. Cada miembro deberá responder a las preguntas de forma individual y votar si estima probados o no los hechos y si estiman o no culpable al acusado.