Turull (Junts) asegura que volvería a hacer el 1 de octubre y "lo haría mejor"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que volvería a hacer el 1 de octubre y "lo haría mejor", y ha reivindicado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como candidato de la formación a las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo. "No vamos a renunciar a la unilateralidad, esto se tiene que entender", ha afirmado Turull sobre la independencia, en una entrevista publicada este domingo por 'El País' y recogida por Europa Press. Turull ha defendido que se han ganado el derecho a poder votar y que "las renuncias no pueden venir siempre del mismo lado", por lo que ha asegurado que la resolución del conflicto para por la amnistía y la autodeterminación. Ha señalado que "si un juez quiere demorar el plazo voluntariamente estará prevaricando" y, según él, los jueces no pueden determinar quién puede hacer política en Cataluña y cuándo la puede hacer. También ha reiterado que están "concentrados" en que el candidato de Junts a los comicios sea Puigdemont y ha descartado la opción de la portavoz del grupo en el Congreso, Míriam Nogueras. PEDRO SÁNCHEZ Y PP Asimismo, Turull ha advertido que "si Pedro Sánchez cumple, habrá legislatura" y ha reivindicado su compromiso con la estabilidad. Turull ha negado que haya habido contactos oficiales con el PP, pero ha constatado que "Junts acordó en una ejecutiva que si el PP quiere contactos formales" con el partido, ellos van a ir.