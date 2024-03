Turull augura que Junts liderará el "gobierno independentista" en Cataluña tras las elecciones

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha augurado este domingo que liderarán un "gobierno independentista al frente de la Generalitat" tras las elecciones catalanas del 12 de mayo. En declaraciones en Fontanilles (Girona), ha explicado que los "referentes" de Junts para encontrar acuerdos la próxima legislatura serán partidos independentistas, y ha rechazado que su partido apoye una eventual investidura del candidato del PSC, Salvador Illa. Ha asegurado que no tendrá los votos de Junts "una persona que viene aquí con vocación más de gobernador civil y que es el 'no' a todo lo que representa ambición y más poder para Cataluña". Al preguntársele si Junts apoyaría una investidura del candidato de Esquerra, Pere Aragonès, Turull ha respondido que no se lo plantea porque Junts será el partido con más votos, "por encima de ERC". LA CANDIDATURA DE JUNTS Ha dicho que esta semana su formación hará público quién encabezará la lista, y es partidario de que sea el expresidente y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont: "Quien mejor lo encarna, sin duda, porque lo ha demostrado, porque lo ha acreditado, es el presidente Puigdemont". "La decisión debe tomarla él, anunciarla él", ha dicho Turull, y también ha afirmado que estos comicios serán en clave de retorno y no de exilio, textualmente. Además, ha criticado que "hay un cálculo electoral" y ha asegurado que el Govern no ha querido aprobar los Presupuestos de la Generalitat, para poder convocar estas elecciones. "Lo han convertido en un ejercicio de 'Hagamos cuanto antes las elecciones para ver qué es lo que más interesa al partido, no al país", ha reprochado.