Sumar mantiene el cupo del 30% a los partidos pero abre la posibilidad de que su rol sea mayor en los territorios

Sumar mantiene en su ponencia organizativa la asignación del 30% de su dirección estatal a los partidos políticos, pero abre la puerta a que su papel pueda ser mayor en el plano autonómico (los grupos territoriales), donde se recoge la posibilidad de excepciones a ese porcentaje dependiendo del contexto específico de la comunidad. Tampoco restringe la presencia de cargos de formaciones en el 70% de los futuros grupos territoriales asignado a Sumar y detalla que la propuesta que se eleve se hará desde el consenso con todas las partes implicadas, ya sean formaciones políticas y movimientos sociales. Y en caso de no ser posible un pacto, se elegirá su composición por los inscritos en votación. También se ha ampliado el número de miembros que tendrá el Grupo de Coordinación, el máximo estamento ejecutivo entre asambleas, manteniendo las correlaciones ya marcadas inicialmente (70% para Sumar y el 30% para los partidos) y aclara que los miembros de Sumar que estén afiliados en otras organizaciones (doble militancia), tendrán en su caso una cuota excepcional con vistas a que su aportación económica al proyecto sea más reducida. Estos cambios figuran ya en la actualización de la ponencia organizativa, que coordinan los miembros de la ejecutiva provisional Lander Martínez y Paula Moreno, tras el debate del documento en las asambleas territoriales en el marco de su primera asamblea estatal y tras la fase de ponderación y transacción de enmiendas. Entre las más de 2.000 propuestas de modificación planteadas durante este proceso, 914 se habían planteado a las bases políticas mientras que 1.223 se cursaron a la ponencia política y otras 125 al Código Ético. Desde Sumar enfatizan que en este proceso se ha conseguido un buen entendimiento con los partidos e impulsores de las propuestas de enmienda atendiendo a sus principales demandas, lo que arroja un clima de paz y acuerdo con las formaciones políticas de cara a su cita congresual. En la parcela de los grupos territoriales, la estructura autonómica primigenia de Sumar, se insiste en que los partidos podrán proponer el 30% de sus integrantes aunque se matiza que dicha proporción puede "excepcionarse" ante la realidad específica de cada región. En el otro 70% vinculado a Sumar en los grupos territoriales se incorpora un cambio en el texto significativo, al especificarse que también pueden ser militantes o no de formaciones políticas ligadas orgánicamente al proyecto, además de personas sin adscripción partidista, procedentes de movimientos sociales o sean personas que pueden tener un papel destacado para contribuir al arraigo territorial. En el texto inicial se planteaba que en el 70% de los grupos territoriales que debía proponer Sumar estarían inscritos que no ostentaran "cargos directivos o roles reconocidos en partidos políticos", referencia que ahora queda eliminada. Actualmente las formaciones comprometidas con la construcción organizativa de Sumar son IU, Más Madrid, los 'comunes', Verdes Equo, la coalición Contigo Navarra (donde está presente Podemos a nivel autonómico) e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Por otro lado, se detalla que el 70% de la estructura territorial, ya sean autonómicos o provinciales, se constituirán por consenso por todos los componentes que forman parte de Sumar. Y si ese acuerdo no fuera posible, se habilitarán procesos democráticos de elección por parte de los inscritos en el territorio, lo que apunta a unas primarias en caso de que hubiera bloqueo. EL CASO ANDALUZ Y LA QUEJA DE IU POR EL REPARTO 70-30% El reparto del 70-30% ha sido cuestionado por IU, que alega que no tiene sentido y rechazaba considerarse como una cuota de Sumar. A su vez, desde la Plataforma Ciudadana de Apoyo a Sumar-Andalucía Sevilla hicieron recientemente un llamamiento a la dirección estatal a consensuar el proceso constituyente en la comunidad, el reconocimiento de los actores que están organización la implantación autonómica y a romper el "centralismo" en la elección de los grupos territoriales. Mientras, desde la dirección de Sumar explican que las formaciones son un elemento vital de Sumar y por eso se les garantiza el 30% de la composición de los órganos de Sumar, pero que lo lógico es disponer otro 70% a Sumar para asegurar la entrada de personas de la sociedad civil y personas sin adscripción partidista. También agregan que esa proporción mayoritaria del 70% no debe verse como un afán de control dado que Sumar tiene una composición muy heterogénea y no opera con la cohesión propia de las direcciones de los partidos. Por otra parte añaden que en ese cupo del 70% hay presencia de militantes de formaciones políticas, como se aprecia en la propia candidatura a la asamblea de Yolanda Díaz y que en el proceso de transacción de enmiendas se ha atendido las peticiones que hicieron llegar miembros del PCA. DESPLIEGUE TERRITORIAL Otras adiciones al texto es el despliegue de un grupo de Sumar Internacional, para las bases de Sumar que residan fuera del país, y la especificación de que en el caso de Canarias y Baleares, comunidades donde ya tienen aliados electorales como Més per Mallorca o Drago Canarias, podrán existir grupos territoriales de ámbito autonómico e insular. En el seno de la formación, pronostican que en otras regiones donde tienen aliados territoriales sin relación orgánica con Sumar se puede constituir estructura autonómica pero no será en su caso elemento de conflicto, dado que en la propia ponencia se estipula que no habrá competencia electoral. En el caso de las fuerzas autonómicas comprometidas con el proyecto de Sumar se pauta suscribir acuerdos bilaterales de relación. En el caso de los 'comunes' ya está encarrilado, según ambas partes, desde el principio de que la fuerza catalana es la referencia en dicha autonomía y en el de Más Madrid también se trabaja para conseguir cerrarlo. AUMENTA EL NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN Mientras, otra modificación a nivel organizativo consiste en elevar ligeramente el número de integrantes del Grupo de Coordinación estatal, que en el 70% de Sumar pasa de 76 a 80 integrantes y en el 30% de los partidos de 33 a 37 miembros. A su vez, se detalla que sus reuniones se pautarán con una periodicidad mínima de tres meses. Otra novedad reside en la posibilidad de incorporar nuevas personas al grupo, es decir, fichajes en caso de bajas o nuevas funciones que no puedan ser cubiertas por los miembros de este organismo, siempre y cuando se apruebe por mayoría absoluta del órgano y sin exceder a más del 25% de los integrantes. LA ASAMBLEA ES EL PRÓXIMO SÁBADO La asamblea estatal de Sumar se celebrará el próximo sábado en el recinto 'La Nave' de Madrid, con una sesión plenaria donde, por ejemplo, se llevarán las cinco enmiendas más votadas en cada ponencia que no han sido incorporadas al texto, así como diversos debates y la proclamación de los candidatos elegidos al 70% del Grupo Coordinador estatal asignado a Sumar. Posteriormente, este órgano debe completarse, en un plazo aproximado de un mes, con la designación del restante 30% asignado a los partidos y, con ello, se procederá a elegir a los miembros de la ejecutiva y al líder de Sumar. Luego, en otoño está contemplada otra asamblea de carácter constituyente, con la vocación de fijar las normas y funcionamiento interno del frente amplio.