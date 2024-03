PSOE y PP llevan meses bloqueando la renovación de asambleas internacionales de las Cortes porque ambos exigen mayoría

MADRID, 17 EUROPA PRESS) Las delegaciones españolas en las asambleas internacionales de las que forman parte la Cortes Generales están funcionando a medio gas desde el inicio de la legislatura en agosto del pasado año, y es que el PSOE y el PP siguen sin ponerse de acuerdo para renovarlas porque los dos aspiran a tener mayoría para controlarlas y ninguno está dispuesto a ceder. Por eso desde que se constituyeron el Congreso y el Senado, hace ya siete meses, sólo forman parte de estos órganos las personas que los integraban en la anterior legislatura y que renovaron escaño el 23 de julio. Hay varios puestos vacantes porque los diputados y senadores que dejaron de serlo tras las generales y tenían puesto en estas delegaciones no han llegado a ser sustituidos. REPRESENTACIÓN MUY MERMADA Las Cortes tienen representación en un total de nueve organismos internacionales, pero sólo participan en cinco con representantes fijos y con una delegación muy mermada en todos los casos. Así, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debería contar con 12 miembros titulares y otros tantos suplentes, pero ahora sólo hay inscritos siete titulares, no la preside nadie y constan únicamente cinco suplentes. La vicepresidencia la ocupa el 'popular' Pablo Hispán, hay otro titular del PP, tres del PSOE y uno de Vox. De los 12 suplentes que habría que haber designado sólo están activos cinco, cuatro de los cuales son miembros de la Mesa del Congreso (dos del PSOE y dos del PP), que habitualmente no tienen disponibilidad de viajar. Los 'populares' sostienen que al ser el primer grupo del Congreso y tener mayoría absoluta en el Senado deberían tener también mayoría en todas estas delegaciones integradas por miembros de la dos Cámaras, pero el PSOE no está por la labor alegando que no pueden aceptar que el Parlamento traslade en el extranjero una línea distinta al Ministerio de Asuntos Exteriores. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los socialistas han hecho una propuesta para garantizarse seis miembros en la delegación y ofrecen la misma representación a los 'populares', pero los de Alberto Núñez Feijóo esgrimen su derecho a contar con siete asientos. OTAN, OSCE Y UNIÓN INTERPARLAMENTARIA También la Asamblea Parlamentaria de la OTAN tendría que tener una docena de titulares y los mismos suplentes, pero tampoco se han cubierto los puestos. La preside la socialista Zaida Cantera, que regresó al Congreso en diciembre para cubrir una baja, y sólo están ocupados otros cinco puestos (tres para el PSOE y dos para el PP). En la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) debería haber una decena de titulares, pero únicamente hay dos, uno de cada partido mayoritario, y en la de la Unión Interparlamentaria participan tres titulares de PSOE, PP y PNV, respectivamente, y un único suplente, cuando debería haber ocho en cada grupo. Únicamente se cubre la cuota en la asamblea de la Unión por el Mediterráneo, donde están en activo los tres titulares que le corresponden al Congreso y el Senado (de PP, PSOE y Sumar). Además, a las Cortes Generales les toca designar representantes en cuatro conferencias parlamentarias de la Unión Europea: la de los Órganos Especializados en Asuntos de la Unión (COSAC), con seis miembros, y la de Estabilidad, Coordinación Económica y Gobernanza (otros seis) y la Política Exterior y Seguridad Común (PESC), con otros tantos. De su lado, para el grupo de control parlamentario conjunto de Europol, España tiene reservados cuatro titules y cuatro suplentes. Actualmente, los integrantes de estas delegaciones de las asambleas parlamentarias se decide atendiendo a cada reunión y a la vista de sus órdenes del día por la Comisión Mixta de la Unión Europea.