Pradales señala que quienes "proponen que todo sea público" no dicen que "esa ronda la acabaremos pagando entre todos"

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que aquellos que proponen que "todo sea público y que la administración soporte todo el gasto" no dicen que esa ronda "la acabaremos pagando entre todas y todos los ciudadanos". Pradales ha participado este domingo en Arrasate (Guipúzcoa) en un acto político junto a la cabeza de lista por Guipúzcoa, Bakartxo Tejeria, y el presidente del GBB, Joseba Egibar. En la cita, el aspirante a la Lehendakaritza ha alertado, además, frente a quienes "no quieren contrastar modelos y quieren meterle la mano en la cartera a la clase media". En su intervención, Pradales ha defendido así que la formación jeltzale apuesta por dar "soluciones reales a los problemas de la Euskadi real". Tras recordar que restan apenas cinco semanas para la celebración de las elecciones vascas, ha incidido en que los comicios servirán para elegir "quién gobierna este país y qué futuro queremos". "Y para decidir sobre las cosas que de verdad importan: sobre la política de vivienda, sobre los cuidados de las personas mayores y vulnerables, sobre la salud, la educación, la seguridad", ha añadido. En este contexto, ha lamentado que "algunos no quieren hablar de modelos ni contrastar propuestas" y ha realizado un llamamiento a participar en los comicios porque "unos pocos votos pueden marcar la diferencia". "Es muy fácil decir que los recursos de la administración son infinitos y que llega para todo, pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero público?, ¿quién y cómo va a pagar la ronda? Estemos alerta porque la ronda la acabaremos pagando a escote entre todas y todos. Los que no quieren hablar de modelos, quieren meterle la mano en la cartera a la clase media de este país: a quienes levantan la persiana de sus comercios, de los bares y los talleres todos los días, a esas familias jóvenes que tienen unos sueldos normales y hacen malabares todos los meses, a quienes tiran del carro de Euskadi", ha afirmado Pradales. Asimismo, ha abogado por la colaboración público-privada y por forjar fórmulas de gobernanza junto a la iniciativa social para construir bienestar, crear riqueza y repartirla frente a quienes defienden que todo debe ser público. "El 82% de las plazas públicas en las residencias de Guipúzcoa las gestionan entidades de iniciativa social y más de 10.000 personas trabajan en el tercer sector en este territorio, sin contar a los miles de personas voluntarias. Un modelo público y comunitario, desde la gobernanza colaborativa, en el que no sobra nadie", ha defendido. VIVIENDA Asimismo, Pradales se ha comprometido a defender la deducción fiscal por vivienda habitual y ha rechazado cualquier imposición en la elección de vivienda por parte de las administraciones públicas. "Tenemos que incentivar el alquiler social, el alquiler de viviendas públicas y protegidas. Y tenemos que fomentar la colaboración entre la iniciativa pública y la privada para poder seguir construyendo viviendas a precios razonables. Esta semana he escuchado a algún partido que hay que ir eliminando la deducción por vivienda habitual en la declaración de la renta. Nosotros vamos a defender la deducción fiscal por compra vivienda habitual porque hay miles de vascas y vascos que tienen una hipoteca a la que hacer frente. Más de 330.000 vascas y vascos a quienes les quieren meter la mano en la cartera en su declaración de la renta", ha afirmado. Asimismo, ha avanzado la creación de una línea de avales pública para "financiar con las mejores condiciones posibles el 20% que los bancos hoy no financian del precio total de la vivienda", así como la ampliación del límite de renta establecido para acceder a una vivienda pública o protegida "porque muchas parejas y familias jóvenes que tienen rentas medias se quedan fuera de esas ayudas". Por su parte, la cabeza de lista por Guipúzcoa, Bakartxo Tejeria, ha recordado los valores que inspiran el movimiento cooperativo vasco y que ha señalado que el PNV "conoce bien porque la justicia social, la igualdad, la libertad y la solidaridad han sido nuestros motores". Tras manifestar que "Euskadi ha avanzado y sigue avanzando", ha incidido en que "por mucho que algunos se empeñen en presentar una imagen negativa del país, los datos son testarudos y ahí están". "Más de un millón de personas trabajando y cotizando; el PIB per cápita por encima de la media europea; superada la media europea en innovación; la tasa de riesgo de pobreza, seis puntos inferior a la europea; la emisión de gases de efecto invernadero reducida año a año; la tasa de abandono escolar, en mínimos históricos; Euskadi está entre los 15 primeros países del mundo en índice de desarrollo humano", ha valorado. Del mismo modo, ha destacado "los avances en paz y convivencia" logrados y el hecho de haber "institucionalizado el país dando pasos hacia el reconocimiento nacional de nuestro pueblo". "Esa es la realidad y no otra. Frente al catastrofismo, al populismo y al individualismo, proponemos actuar como pueblo y presentamos un proyecto basado en valores comunitarios para seguir avanzando", ha indicado. Tejeria se ha referido a la propuesta del PNV, "un proyecto abertzale, de soberanía para el bienestar y el progreso, para lograr un país de hombres y mujeres cada día menos dependientes de nada ni de nadie". "Eso es lo que ofrecemos: seguir avanzando en la construcción nacional y social de este pueblo para que las vascas y los vascos podamos llevar a la práctica los ideales de libertad, justicia, igualdad y solidaridad", ha enfatizado.