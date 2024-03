Militares critican que Robles no presida la próxima reunión sobre retribuciones: "Parece no ser relevante para ella"

La Asociación de Oficiales de Carrera de las Fuerzas Armadas (APROFAS) ha lamentado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya delegado "una vez más" la presidencia del Consejo Extraordinario de Personal de las Fuerzas Armadas para tratar monográficamente las retribuciones de los militares, que se celebrará el próximo 20 de marzo. "A pesar de las reiteradas peticiones de que el Consejo sea presidido por su titular, Margarita Robles, una vez más ésta ha delegado en su Subsecretaria Adoración Mateos, ya que no parece que sea un asunto suficientemente relevante para que la ministra acuda", ha señalado APROFAS en un comunicado. El Consejo Extraordinario, que estará presidido por la subsecretaría de Defensa, Adoración Mateos, se realizará con otras cuatro asociaciones profesionales, la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armada (ASFASPRO), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) y la Unión de Militares de Tropa (UMT). Las asociaciones, según APROFAS, están tratando de que Robles luche por ellos para actualizar unas retribuciones que se han quedado "desfasadas" y que se actualicen de una forma "similar" a las que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Otras profesiones de riesgo como Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas o Locales han logrado actualizaciones en tiempos recientes pero en Defensa no lo deben estimar necesario ya que fue en 2005 la última vez que se hizo una profunda revisión de las retribuciones", lamenta la asociación profesional. En este sentido, señalan que, "desgraciadamente", la ministra ha tenido pocas oportunidades de poder escuchar las inquietudes y desvelos de las asociaciones "ya que su apretada agenda no se lo permite". Además, reclaman que se retribuyan adecuadamente las ausencias de sus hogares en los desplazamientos, ejercicios y maniobras y que las guardias y servicios en los que también deben ausentarse más de 24 horas de sus domicilios sean retribuidas.